El legado de Carlos Urbisaia en La Rural.

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Hay triunfos que se miden en trofeos y otros, más hondos y perdurables, que se tejen en la urdimbre invisible de la afectividad familiar. La gloriosa consagración de Carlos Urbisaia en la 138° Exposición Rural de Palermo —donde alcanzó la condecoración mayor «John Walter Maguire», la distinción «Eleodoro Marenco» al jinete más auténtico y representativo, el galardón «Ramón Santamarina» y el primer puesto en la categoría «Pasadores Cortos de Mataderos»— suele narrarse desde la deslumbrante estampa del campeón. Sin embargo, detener la mirada únicamente en la vitrina sería reducir el espesor de una gesta cuyo verdadero motor respira en el calor del hogar.

Por Martín Aleandro

Presenciar el andar de Urbisaia por la mítica pista palermitana es asistir a un ritual donde el pasado cobra cuerpo. El apellido, arraigado en la tierra de Cañuelas desde 1875 con la llegada de su bisabuelo de oficio colchonero, ha transitado caminos de trabajo rural y tambo. Pero, fundamentalmente, ha sabido custodiar un tesoro intangible: el amor por la pilcha criolla. Como bien recuerda el propio Carlos, los atavíos con los que deslumbra a los jurados más exigentes conservan el hálito del siglo XX; son prendas de su abuelo Alfredo y conjuntos regalados por su padre, Alfredo Héctor. Hay allí una trama intergeneracional que no se compra ni se improvisa: se hereda con devoción y se honra con la propia vida.

«Si uno no tiene una familia atrás que lo apoya es imposible. Estoy muy agradecido por la familia que tengo, solo esto no se puede hacer. Ellos también son campeones».

El valor del sostén familiar

Llegar a la cima del tradicionalismo exige una entrega constante que excede las fuerzas de un solo individuo. Detrás de los seis meses de preparación del caballo, el pulido metódico de herrajes, el amansamiento pausado para que el animal resista la incomodidad de los carteles electrónicos, y el acondicionado del cuero, se adivina una logística tan íntima como abnegada. Salir a las dos de la mañana desde Cañuelas hacia la capital, levantar un gazebo en medio de la intemperie bajo la llovizna y el viento, y cobijar al animal frente al riguroso escrutinio, requiere de brazos auxiliares y corazones alineados bajo un mismo propósito.

Es precisamente allí donde la figura de sus hijos cobra una dimensión entrañable. Mientras el día del cumpleaños de su hija transcurría entre preparativos y el alistamiento minucioso de las prendas, su hijo se transformaba en la presencia incondicional que velaba por cada detalle. Nadie sostiene la corona en solitario; la victoria de Urbisaia es el fruto de una orquestación afectiva donde el compromiso filial actúa como cimiento irremplazable.

En el trasfondo de esta entrega reside una máxima ética recibida de sus mayores: la vocación de servicio y el deber moral de representar con dignidad las raíces comunitarias. Citar al abuelo cuando expresaba que «lo peor que le puede pasar a un ser humano es no servir para nada» es dar cuenta de una filosofía de vida donde el esfuerzo cobra sentido cuando trasciende la individualidad para convertirse en orgullo colectivo de Cañuelas.

Hoy, cuando el gaucho que apretó con firmeza la mano de las autoridades rurales evalúa los costos del sacrificio familiar y pone en duda una próxima participación, el veredicto de la comunidad ya está dictado. Más allá de los diplomas y los aplausos que consagraron su estampa, la mayor victoria de Carlos Urbisaia estriba en haber demostrado que la tradición no es un objeto estático de museo, sino una llama viva alimentada por la dedicación, la humildad y el abrazo incondicional de la familia.