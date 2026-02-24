Jubilados y pensionados: cómo designar un apoderado para gestionar o cobrar prestaciones de ANSES.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que jubilados y pensionados pueden designar un apoderado para realizar trámites o percibir sus haberes en su nombre. La medida apunta a facilitar gestiones cuando el titular no puede trasladarse o necesita asistencia para cumplir con los procedimientos administrativos.

Además, existe la posibilidad de nombrar un representante especial por un período determinado, en casos donde la persona se encuentre imposibilitada de movilizarse por razones de salud u otras circunstancias.

Cómo realizar el trámite

Si la persona elegida como apoderado es un familiar directo, no es necesario solicitar turno previo. No obstante, desde el organismo recomiendan ingresar a la plataforma mi ANSES y verificar que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados y actualizados.

Luego, el titular deberá acercarse a la oficina de ANSES más cercana a su domicilio con:

DNI del titular

DNI del apoderado

Documentación que acredite el vínculo

En otros casos, cuando el apoderado no forme parte del grupo familiar, puede requerirse poder certificado ante escribano.

¿Quiénes pueden ser apoderados?

Puede ser designada como apoderada cualquier persona mayor de 18 años. Además de familiares, el titular puede optar por:

Entidades públicas nacionales, provinciales o municipales

Mutuales e instituciones de asistencia social

Abogados o procuradores con poder certificado

El director o administrador de un establecimiento (en caso de internación en hospitales, sanatorios o asilos)

Jubilados residentes en el exterior

Quienes vivan fuera del país pueden otorgar poder a un banco que disponga de la opción de giro al exterior para percibir su jubilación o pensión.

Las entidades habilitadas son:

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Banco Patagonia S.A.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.

Banco Piano S.A.

Banco Comafi S.A.

Desde ANSES remarcaron la importancia de realizar este trámite únicamente por los canales oficiales y mantener actualizada la información personal para evitar demoras o inconvenientes en el cobro de haberes.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acercarse a la delegación correspondiente.