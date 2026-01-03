El Municipio se reunió con la Cooperativa Eléctrica Carboni por la baja tensión en Uribelarrea y El Taladro.

Compartir

Ante la inquietud manifestada por vecinos de las localidades de Uribelarrea y El Taladro por episodios de baja tensión y cortes en el suministro eléctrico, el Municipio de Cañuelas convocó a una reunión de trabajo con las autoridades de la Cooperativa Eléctrica Carboni, prestataria del servicio en ambas localidades.

Del encuentro participaron, en representación del gobierno municipal, el Coordinador de Gestión Fernando Jantus, el secretario Legal y Técnico Sebastián Demicheli y la asesora del Municipio Laura Rial. Por parte de la cooperativa estuvieron presentes su presidente Eduardo Liñeiro y el vicepresidente Eusebio Pissini.

Durante la reunión se planteó especialmente la situación de Uribelarrea, donde si bien se han registrado mejoras en el servicio en los últimos años, aún persisten sectores con cortes intermitentes y, principalmente, una marcada baja de tensión. Desde el Municipio se señaló que estos inconvenientes exceden el reciente pico de calor extremo y no pueden ser considerados un hecho aislado.

Las autoridades de la cooperativa reconocieron las limitaciones actuales del sistema de generación y distribución, explicando que la energía disponible depende de la provisión que reciben y que las mayores dificultades se presentan en horarios pico, particularmente durante olas de calor. En este marco, se solicitó formalmente a la Cooperativa que remita información detallada sobre el consumo actual y la capacidad efectiva de entrega de energía tanto en El Taladro como en Uribelarrea, a fin de analizar las demandas existentes, los picos de consumo y las causas de las bajas de tensión y cortes registrados.

Asimismo, desde el Municipio se reclamó la implementación de un sistema más ágil y eficiente para la atención de reclamos vinculados a daños en electrodomésticos u otros elementos provocados por baja tensión o cortes de suministro, tanto en el proceso de recepción de las denuncias como en la evaluación y eventual compensación de los casos que correspondan.

Finalmente, se acordó que la Cooperativa realizará un relevamiento técnico para informar cuánta potencia disponible existe actualmente para la incorporación de nuevos usuarios o el desarrollo de nuevos emprendimientos en ambas localidades, información que será puesta a disposición del Municipio una vez concluido el análisis.

La reunión permitió ordenar los principales puntos de preocupación vinculados al servicio eléctrico, avanzar en el intercambio de información técnica y establecer canales de trabajo para dar respuesta a las demandas de la comunidad.