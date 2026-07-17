El pequeño Benicio va por la gloria.

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Teniendo como epicentro el Predio Ferial de La Rural de Palermo, se desarrolla desde el 16 y hasta el 26 de julio la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 2026. El evento contará con presencia de Cañuelas a través del niño Benicio Robles, quien competirá junto a su petiso en la disciplina Destreza Criolla.

Por: @oscarhh10

Este sábado 18 de julio se disputará la final de la categoría Intermedia, en la que participará el cañuelense Benicio, tras haber logrado la clasificación en marzo pasado. Será su segunda participación consecutiva en esta instancia.

Desde cañuelasya.com tomamos contacto con la familia, quienes comentaron que Benicio se encuentra muy bien preparado, feliz y entusiasmado, esperando con ansiedad la llegada de ese día para poder demostrar su habilidad y el trabajo realizado junto a su petiso Olvidado Coronel, con el que logró formar una conexión increíble en el día a día, disfrutando tanto de su trabajo como de su mansedumbre.

Benicio se presentará este sábado en la pista central ante un jurado que evaluará los andares, trote, galope, el estado general del animal, su presencia en pista y su mansedumbre. Finalizada esa instancia, contará con dos minutos libres para demostrar todo lo que le ha enseñado a su petiso, pudiendo realizar distintas destrezas, como pararse sobre el caballo o pasar por debajo del mismo, entre otras habilidades que él decida mostrar. Cada uno de esos movimientos será evaluado y puntuado por el jurado.

Para llegar a esta gran final en Palermo, Benicio debió atravesar previamente una semana de competencia durante el mes de marzo. Allí, acompañado por su familia, fue sumando puntos en cada evaluación junto a su petiso. En la jornada final compitió frente al jurado junto a otros 28 niños provenientes de distintos puntos del país, obteniendo el tercer puesto, resultado que le permitió clasificarse para disputar la gran final en La Rural de Palermo.

En contacto con este medio, la mamá de Benicio expresó: «Como familia lo acompañamos en esto que tanto le apasiona y lo disfrutamos todos juntos. Invitamos a quienes quieran acercarse ese día a hacerlo, porque hay muchas actividades y destrezas en los diferentes pabellones para recorrer y pasar una jornada hermosa entre animales para quienes disfrutan de este mundo.»