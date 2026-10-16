El valor de crear y renacer la música propia.

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El próximo sábado 17 de octubre a las 21hs en el comedor Juan XXIII (Brandsen 590), el espacio impulsado por Chiara Messina y el Chango Ibarra abrirá sus puertas para dar lugar a una velada única.

Por Martín Aleandro

En una apuesta por la creatividad auténtica y la renovación de nuestra identidad cultural, el ciclo «Canciones como flores» invita a redescubrir la música popular desde la mirada de autores/as y compositores independientes. La artista Paulina Salazar nos comparte los detalles de este segundo encuentro, donde la creación original se transforma en el pilar fundamental para enriquecer y mantener vivo el acervo folclórico tradicional.

Lejos de conformarse con repetir el repertorio más trillado o comercial de la música popular, este proyecto pone en valor el trabajo de creadores que se atreven a mostrar sus propios temas y composiciones de autor. «Nos convocaron Chiara Messina y el Chango Ibarra a este ciclo con canciones, donde la propuesta es justamente cantar obras propias y esas joyitas que no escuchamos siempre en los escenarios tradicionales», señala Paulina Salazar al referirse a la propuesta del evento.

Para Salazar, el acto de componer e interpretar repertorios no convencionales responde a una necesidad entrañable de conexión con el territorio y con los oyentes. En esta ocasión, la cantante no estará sola sobre el escenario, sino acompañada por su hijo, conformando una propuesta que entrelaza la herencia familiar con la innovación musical. «En esta oportunidad voy a presentarme con mi hijo Fermín Larcade», explica la artista. «Hacemos algunas canciones mías y otras que fui interpretando a lo largo de mi recorrido musical; son creaciones de diferentes cielos y tierras latinoamericanas, combinando obras de autor con recopilaciones anónimas que nos conectan con nosotros mismos y con quienes tengan ganas de sumarse a este viaje».

La apuesta por la autenticidad compositiva es el motor que permite refrescar el patrimonio cultural sin perder sus raíces. Al apostar por la renovación estilística y lírica, cada canción compartida funciona como una flor que nutre el suelo de nuestra tradición. Frente a la consulta sobre el clima y el espíritu que vivirá el público esa noche, Salazar destaca la hermandad de criterios entre los participantes: «Siempre los artistas buscamos generar expectativa y que cada noche sea especial y a la vez única. Todos los que participamos pensamos parecido, así que la noche va a tener distintos condimentos y sorpresas para que el público disfrute».

El encuentro no solo alimentará el oído, sino también los sentidos, ya que contará con una ambientación escenográfica inspirada en el realismo mágico desarrollada por Ana María Uran, acompañada por la gastronomía de pizzas gourmet a cargo de Jimena Martínez y finas bebidas. Las entradas tienen un costo de $10.000 (o anticipadas 2x$15.000) y se pueden reservar mediante el contacto 2226475879. Una cita imprescindible para quienes valoran la canción de autor y el constante florecer del folklore.