Emanuel Carricaburo brilló en su regreso a la NABBA Argentina y conquistó cuatro títulos.

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El atleta cañuelense regresó a la NABBA Argentina después de cuatro años y tuvo una actuación perfecta: ganó dos categorías, el Overall de Culturismo Clásico y el Absoluto del torneo, el máximo premio de la jornada.

El pasado 14 de junio se disputó el Torneo Apertura de NABBA Argentina, una de las competencias más importantes del calendario nacional de fisicoculturismo. Allí, el cañuelense Emanuel Carricaburo protagonizó una actuación sobresaliente en su regreso a esta federación, en la que no competía desde 2021.

La jornada comenzó con la obtención del primer puesto en la categoría Culturismo Clásico Clase 1, demostrando un excelente nivel físico y una destacada preparación.

Más tarde volvió a subir a lo más alto del podio al consagrarse campeón en Bodybuilding Clase 2, sumando así su segundo título de la competencia.

Los triunfos le permitieron acceder a las definiciones generales del certamen. En primer lugar se quedó con el Overall de Culturismo Clásico, premio que reúne a todos los ganadores de las distintas clases de la especialidad para determinar al mejor atleta de la categoría.

Como broche de oro, Carricaburo conquistó además el Absoluto de Bodybuilding, considerado el máximo galardón del torneo, ya que enfrenta a los mejores competidores sin división por peso ni categoría.

De esta manera, el representante de Cañuelas completó una actuación excepcional al obtener cuatro títulos en una misma jornada: campeón de Culturismo Clásico Clase 1, campeón de Bodybuilding Clase 2, ganador del Overall de Culturismo Clásico y campeón Absoluto de Bodybuilding.

Tras este exitoso regreso a la NABBA Argentina, Emanuel ya tiene la mirada puesta en nuevos desafíos. Entre ellos aparece la posibilidad de competir durante el mes de julio en Uruguay, en lo que podría convertirse en su próxima presentación internacional.