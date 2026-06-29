Intensa búsqueda de un vecino de Cañuelas en el Parque Nacional Iguazú.

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Un importante operativo de búsqueda se desarrolla en el Parque Nacional Iguazú luego de que fueran encontradas pertenencias de un turista oriundo de Cañuelas sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.

El hombre fue identificado como Mariano Ariel Sierra, de 41 años, quien, según las primeras averiguaciones, había ingresado al área protegida durante el mediodía del viernes. De acuerdo con los registros, se encontraba alojado solo en un hotel ubicado en el centro de Puerto Iguazú, donde había realizado el check-in el pasado 25 de junio.

La situación tomó estado público cuando personal de Parques Nacionales halló diversos efectos personales del visitante en la zona de la pasarela. Entre los elementos encontrados había un teléfono celular Motorola, su Documento Nacional de Identidad, aproximadamente 40 mil pesos en efectivo, un par de anteojos, zapatillas, una campera negra, una remera, medias y un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que presentaba signos de haber estado en contacto con el agua.

Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía, Policía Científica y autoridades del Parque Nacional Iguazú. También intervino el intendente del área protegida, José María Hervás, mientras se preservaba la escena y se realizaban las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Justicia de Misiones, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales y ordenó un operativo conjunto con Prefectura Naval Argentina, organismo que participa de las tareas para intentar establecer el paradero del turista.

En la mañana de este lunes, fuentes del Parque Nacional confirmaron que la búsqueda continuaba y que, hasta ese momento, Mariano Ariel Sierra aún no había sido localizado. La investigación permanece bajo la órbita de la Comisaría Primera de Puerto Iguazú.

Por el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las circunstancias que rodean la desaparición y las tareas de búsqueda continúan en distintos sectores del parque y sus alrededores.