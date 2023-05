Compartir

Por: Vanesa Kunz Viola

Desde el Arte los corazones se unen atreves de variadas manifestaciones que la especie humana a tomado para comunicar emociones y todos aquellos indecibles y misteriosos sentires. En el “Camino del Arte” nos encontramos con Ivan Aguilera, vecino del barrio La Garita de Cañuelas que con unos 20 años nos cautivó con su música y decidimos acercarnos a él con el afán que nos comparta sobre su “Camino”.

-Ivan como llegaste a la música- “Siento que no llegue a la música, la música llego a mí, suena a cliché pero es verdad. En la casa de mis padres se escucha mucha música rock, tango, entre otros, y alrededor de mis 5 o 6 años escuchando the Beatles sentí un click con la canción “Let it be”, sentí que era una canción libre y comencé a sacarla en el piano que estaba en casa, con un poco de ayuda de mi hermano que me paso algunos acordes que sabía; de ahí fui sacando más ideas y canciones de ellos, lo sentía como un hobby que me transportaba. Al tiempo sentí una conexión más armoniosa con la música, fue un día que mi hermano le estaba mostrando un tema a mi mama, yo escuchaba desde mi habitación, era “Peperina” de Serú Girán…. Me quede paralizado tratando de entender lo que había escuchado, entonces comencé a preguntar de quien era el tema, que género musical era, que significaba Peperina, yo era chiquito, me sentí fascinado y comencé a tratar de sacarla, la escuche millones de veces, comencé a ser fan de la música y a querer tenerla como forma de vida.

– ¿Cuál es tu formación musical?- Mi formación musical desde niño han sido los músicos que escuchaba The Beatles, me hice muy fan de Charly Garcia, Led Zeppelin, Serú Girán, y luego comencé a explorar los otros lados de la música, el costado más social, la lucha desde la música y la letra, en especial en la época de la dictadura, me fascinó ver en un video a Charly mirando a las cámaras cuando cantaba “Alicia en el país”, como cantándoles directamente a los dictadores, esa sensación de rebeldía me dio en mi niñez una calada de aire puro conociendo algo inmenso e inagotablemente explorable.

– ¿Qué músicos te inspiran? – Los músicos que son mis referentes como vengo diciendo Charly Garcia, también Fito Páez, Luis Alberto Spineta los veo como Dioses de la música, inalcanzables, patafisicamente inagotables.

– Te escuchamos tocar en el acto e 24 de marzo en el Instituto Cultura Cañuelas, contanos como surgió la idea, como te sentiste – Hace un año y medio comencé a ir al “Instituto” formando parte del Taller de Rock. La idea de tocar en el Acto del 24 de marzo salió de mi profesor Jonathan Burgos, porque me escucho tocar, en uno de los pianos que hay en el Instituto para los alumnos, el tema “Los dinosaurios” y me propuso la idea, me encanto y enseguida comencé a prepararla. Mi intención para esa presentación fue hacer una versión única, desde mi y que las personas que lo escuchen puedan disfrutar como yo disfrutaba y sentía al tocarla, hasta ponerme en ese lugar de trascender las barreras de la música y llegar a las personas de otra manera comunicando, mostrando lo que dice la canción, como diciendo “ miren esta canción, miren de lo que habla, que les parece, como conociendo a las personas desde adentro”. Para mi fue muy linda experiencia, la gente llorando, me abrazaba, me agradecía, siento que fue un momento musical importante en mi vida.

-Por ultimo Ivan, contanos de tus proyectos- Tengo en mente varios proyectos, ya que soy productor musical y operador integral de sonido titulado. En este momento estoy enfocado en sacar temas míos, ya grave un tema que se llama “Tinta roja” en Spector Studios y estoy por mezclar en Estudios Panda, tengo la expectativa que este año pueda salir a luz y explote en las redes.

Asi fue que en este caminar por el arte compartimos un grato momento con Ivan quien nos promete poder acompañarlo en sus logros cuando salgan sus temas al público.