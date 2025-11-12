En la Sociedad Italiana: Daniel Roncoli presenta su nueva novela.

Compartir

Este viernes 14 de noviembre, desde las 20 horas, se realizará en el “teatrito” de la Sociedad Italiana de Cañuelas (Del Carmen 460) la presentación de un nuevo libro del artista local Daniel Roncoli.

Por: @oscarhh10

La novela, titulada “La Perplejidad de los Cuervos”, contará con la presentación de José María Marcos y la participación especial del reconocido periodista Osvaldo Príncipi. Además, la velada incluirá música en vivo a cargo de Nachito Ottone, Leo Mennitto y Juan Fracchi, quienes acompañarán el encuentro con un marco artístico y cálido.

En diálogo con CañuelasYa.com, Roncoli explicó: “La Perplejidad de los Cuervos trata sobre la aventura humana, entendida en el sentido más amplio: la amistad y los desencuentros entre dos personas que fueron boxeadores. Uno logra trascender como profesional con una carrera en el exterior, mientras que el otro no supera el nivel amateur y se dedica al periodismo deportivo”.

El autor agrega que “a lo largo de la historia aparecen acuerdos y desacuerdos que tienen que ver con el barrio, la chica de la mercería de la que ambos estaban enamorados, su pasión por San Lorenzo y sus ídolos Pontoni y Sanfilippo”.

Roncoli también explicó que en la trama aparece la neurociencia, incorporada con un enfoque de ciencia ficción ‘de proximidad’: “Interviene como un elemento posible, no lejano, que busca modificar o intentar alterar la memoria de uno de los protagonistas”.

En cuanto al personaje periodista, el autor destacó: “El hecho de que uno de los protagonistas se dedique al periodismo deportivo, especialmente en las décadas del 70 y 80, me permitió incluir figuras populares como Maradona, Monzón, Bobby Fischer o Galíndez, entre otros”.

Sobre el proceso creativo, Roncoli comentó: “La escritura me llevó unos cinco meses. Fue la primera vez que encaré un trabajo con planificación previa, aunque al comenzar a escribir dejé fluir lo que tenía en mente, conservando como hilo conductor la historia de dos boxeadores que parten de un mismo origen”.

Cabe destacar que La Perplejidad de los Cuervos fue presentada recientemente en la Biblioteca Nacional, con una destacada convocatoria de público, y representa la decimoquinta obra publicada por Daniel Roncoli. Este viernes, el escritor compartirá con su gente una nueva celebración literaria en su tierra cañuelense.