En plaza Centenario: Uribe prepara los corsos.

El próximo sábado 1ro de marzo se realizarán los corsos de Uribelarrea. La cita será en plaza Centenario a partir de las 20hs y es organziado por las instituciones intermedias de la localidad turística. Dentro de la comisión organizadora está Cristina Gil Giraldez quien tuvo la gentileza de atender a cañuelasya.com y hablarnos de los preparativos para dicho evento.

Por: Oscar Heredia.

Al ser consultada sobre cómo se vienen preparando para los corsos indicó «las instituciones del pueblo estamos trabajando un montón desde hace rato, somos once las instituciones con distintas actividades cada una, en Centro de Jubilados, la Asociación de Turismo, Gauchos de Uribelarrea, la Sociedad de Fomento y muchos mas… que estamos trabajando desde hace tiempo para los corsos de este año en Uribelarrea». Con respecto al objetivo que se busca con este evento Cristina agregó «el objetivo principal tiene que ver con la concientización del medio ambiente, van a estar las carrozas armadas con elementos reciclados, proponemos a quienes quieran participar a sumarse con el disfraz que quieran armar de manera reciclada con cualquier material que tengan en sus casas y el otro objetivo principal es que gran parte de la recaudación de estos fondos van a ser para la finalización del cuartel de bomberos de Uribelarrea». A lo que sumó «el año pasado la recaudación fue para las instituciones … lo que recaudaba el Jardín abastecía a la necesidad que tenía en ese momento el jardín, esta año no va a haber participantes de manera privada, quienes vamos a estar a cargo somos las instituciones y si bien se va a repartir (lo racaudado) entre las mismas una gran parte irá para el cuartel de bomberos». Al ser consultada sobre la importancia de tener el cuartel de bomberos en Uribe Giraldez comentó «es indispensable, por eso se conjugan dos cosas que las vivimos en Cañuelas y las estamos viviendo en el País como son los incendios… y bueno la importancia de la concientización de la prevención, la gran parte de estos incendios tan masivos son a causa de la mano del hombre y en algunos casos con alguna intensionalidad y los corsos es una buena forma de concientizar de una forma alegre». Cabe destacar que en la misma plaza Centenario habrá dispuesto distintos puestos para la venta de comidas, bebidas y espuma para la noche, en este sentido Cristina sostuvo «lo hacemos en la plaza por que es un carnaval como mas íntimo, si bien están todos invitados a participar y a la vez es un sitio muy práctico para la pasada de las carrozas y el escenario». Se invita a la comunidad a sumarse a pacticipar con alguna vestimenta que haga alución al carnaval y la alegría. «Si bien yo no soy nacida en Uribelarrea, apenas llego a allí todos me hablaban de lo divertidos que eran los carnavales en Uribe por eso también un poco surge esto … de recuperar esto tan lindo, como se divertían, como se unían las familias y pasaban un buen momento», sostuvo Cristina. Por último hay que remarcar que días atrás parte de la comisón organizadora se reunió con la intendenta Marisa Fassi en el Palacio Municipal, al respecto Cristina Gil indicó «nos juntamos con la intendenta, le contamos de esta propuesta,le gustó mucho y agradecemos un montón porque bueno… es un momento difícil donde se escucha no hay plata, no hay plata… y que desde el municipio hagan este esfuerzo para ayudarnos, para que podamos pasar toda la comunidad un lindo momento en familia y reunirnos… departe de todas las instituciones se agradece un montón». En redes sociales se pueden informar en UribePuebloNatural. En caso de lluvia la jornada se trasladará al sábado 15 de marzo, ya que el 8 y 9 estará la Fiesta de la Picada y Cerveza Artesanal.