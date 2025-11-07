En Plaza San Martín: Se viene la Expo Empleo 2025.

Compartir

El próximo sábado 29 de noviembre se desarrollará una nueva edición de Definiendo Tu Futuro (DTF) en la Plaza San Martín de Cañuelas. En esta oportunidad, la tradicional propuesta educativa evolucionará hacia la modalidad “Expo Empleo 2025”, organizada por los jóvenes del Rotaract Club Cañuelas, pertenecientes al Rotary local.

Por: @oscarhh10

En diálogo con CañuelasYa, Delfina Baldomá, coordinadora del evento, explicó:

“Definiendo Tu Futuro nació en 2009 con la idea de reunir en un mismo lugar todas las universidades y oportunidades de formación para los jóvenes de Cañuelas. Este año decidimos enfocarnos en el ámbito laboral, por eso organizamos la primera feria de empleo de la ciudad. Queremos que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente, con acceso a distintas empresas locales y de distritos vecinos. Apostamos al talento de los cañuelenses y a que encuentren oportunidades cercanas”.

A diferencia de ediciones anteriores, las escuelas secundarias no fueron invitadas formalmente, ya que la propuesta está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, quienes podrán acercarse de manera espontánea a participar.

Por su parte, Nehuén Garate, integrante de Rotaract Cañuelas, detalló:

“La idea es que se sumen los jóvenes que buscan nuevas oportunidades laborales, cursos u oficios, o bien desarrollar habilidades blandas. Ya tenemos confirmadas varias empresas que participarán y seguiremos convocando más, no solo de Cañuelas sino también de Ezeiza, La Matanza y otras localidades vecinas. Queremos que nadie quede afuera”.

Durante la jornada, los asistentes podrán entregar su currículum a las empresas participantes y, además, acceder a herramientas útiles para mejorar su presentación laboral.

“Vamos a enseñar cómo armar un buen CV, cómo usar LinkedIn y se harán simulacros de entrevistas de trabajo”, agregó Baldomá.

La Expo Empleo 2025 se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, de 15 a 20 horas, en la Plaza San Martín de Cañuelas.