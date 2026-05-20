Palito Ortega llenó el Teatro Cañuelas en una noche cargada de clásicos y emoción.

Con localidades prácticamente agotadas, vecinos y vecinas de distintas generaciones acompañaron al histórico artista tucumano, que repasó buena parte de los himnos que marcaron su extensa carrera musical y que forman parte de la memoria colectiva de los argentinos.

Durante el show sonaron canciones emblemáticas como “La felicidad”, “Corazón contento” y “Yo tengo fe”, que fueron coreadas por el público en un clima cálido y familiar que transformó la velada en un verdadero viaje a través de distintas épocas de la música popular argentina.

Con más de seis décadas de trayectoria, Palito Ortega volvió a demostrar su vigencia arriba del escenario, manteniendo intacto el carisma que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la cultura popular nacional.

La presentación también confirmó el crecimiento del circuito artístico y cultural de Cañuelas, donde el nuevo teatro continúa consolidándose como escenario para espectáculos nacionales de primer nivel.

La noche terminó entre aplausos, ovaciones y un público emocionado que acompañó cada canción de un artista que sigue generando un fuerte vínculo con distintas generaciones.

Desde el Teatro Cañuelas agradecieron la gran convocatoria y expresaron: “El Teatro Cañuelas agradece a todos por haber sido parte de este espectáculo, y a Palito por habernos hecho pasar una noche inolvidable”.