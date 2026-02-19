En San Miguel del Monte Pre-Ayacucho con destacados cañuelenses.

Compartir

La vecina ciudad de San Miguel del Monte fue sede, el pasado domingo 15, del certamen clasificatorio Pre-Ayacucho, que otorgó plazas para el 46° Certamen Nacional de Canto y Danza “Ayacucho 2026”, a desarrollarse del 4 al 6 de marzo próximo.

Por: @oscarhh10

Hasta Monte llegaron representantes de Cañuelas que dejaron muy bien posicionada a la cultura local: Mirta Carmona y Carlos Aguirre (danza tradicional), Eduardo Rodríguez (recitador criollo), Fabiana Banegas (tango) y Fernando Torres (solista de canto).

El evento tuvo lugar en el Centro Cultural “Enrique Uzal”, donde los artistas cañuelenses desplegaron su talento ante un exigente jurado. El gran destacado de la jornada fue el oriundo de Udaondo, Eduardo Rodríguez, quien obtuvo el primer puesto en el rubro recitador criollo, logrando así su clasificación al certamen mayor.

Por su parte, Fabiana Banegas consiguió el segundo lugar en solista de tango, Fernando Torres también alcanzó el segundo puesto en su categoría, mientras que la pareja Carmona-Aguirre logró el segundo escalón en danza tradicional.

Cabe mencionar además la destacada actuación de la cantante Florencia Martínez, oriunda de Virrey del Pino, quien obtuvo el primer puesto en su categoría de canto. Florencia es una asidua visitante de Cañuelas, donde ha participado en la Feria Rural, diversas peñas y eventos solidarios.

Sin dudas, el Pre-Ayacucho reúne a algunos de los mejores exponentes de la cultura bonaerense y genera un valioso intercambio de experiencias entre sus participantes. Ahora habrá que esperar al 4, 5 y 6 de marzo para vivir Ayacucho 2026 y acompañar a los finalistas en esta nueva instancia.