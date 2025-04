En SF Los Aromos: Festival solidaridad X2.

Compartir

Por: O. Heredia (oscarhh10)

Enmarcado por la difícil situación económica que atraviesa el Hogar San José y en ayuda a los damnificados de Bahía Blanca es que este domingo desde el mediodía se realizará un festival denominado «solidaridad x2».

Será en la sede de la Sociedad de Fomento Los Aromos, calle La Rioja 2130 entre Brasil y Juan XXIII. La Entrada tendrá un costo de $1000, habrá servicio de cantina a total beneficio del Hogar San José y también se podrá acercar elementos de limpieza o alimentos no perecederos para asistir a los damnificados por la inundación en el sur bonaerense. La organización es llevada adelante por el mismo Hogar y Fabiana Banegas, colaboradora de la institución. Según pudo saber cañuelasya.com la situación de la entidad cañuelenses es muy dificil dado que los ingresos, algo mas de $17 milllones por parte de los abuelos, no llegan a cubrir los $23 millones solo de sueldos de las empleadas, esto sin contar cargas sociales (otros $8millones) y el gremio UTHEDIC ($500mil). Esto se suma a que se toman personal temporario para cubrir los que salen de vacaciones o faltan por alguna enfermedad, siendo un erogación extra por parte de la institución de calle Rawson. En este sentido Silvia Biato comentó «siempre hay dos sueldos para pagar extras, aparte de el pago de luz, agua, telefono, el cable, el gas, la comida y el mantenimiento mínimo del Hogar». Asimismo agregó «ahora tenemos la ayuda del señor Heber Wentin quien nos donó la construcción de una habitación nueva, ademas Fundación Mozotegui nos donó plata para pintar todos los dormitorios y nos ayudó para poder pagar sueldos, el municipio colabora mucho entregándonos 3 ó 4 subsidios por año, además de un lavarropas nuevo, nos envía gente de espacios verdes a cortar el pasto y nos da leche en polvo». Es para remarcar que el Hogar San José no depende de ningún organismo Nacional, Provincial ó local que le garantice una entrada fija mensual por lo cual desde la comisión deben hacer distintas «movidas» para poder cubrir los gastos básicos. Por último Biato expresó «tenemos todo al día en el Hogar, mantenemos lindo al Hogar, pero todo nos cuesta mes a mes para poder mantenerlo porque es muy grande y no queremos que se venga abajo». Los artistas que estarán presentes este domingo en la SF Los Aromos son Silvia Gauna y Hugo Gamarra, Fabiola, Virginia La Iacona, Bruno Carabel, Ariadna Aristegui, Sandra de la Vega, Los del Crisol, Tío Eléctrico, Noe Correa, Sandra Cherutti, «El Entrerriano» Omar Santa Cruz, MArcelo Macchariolli y su acordeón, Fabiana Banegas, Ensamble de Mujeres «Urdimbre», Ballet Imagen de Mi Pueblo, Ballet Folklore de Mi Tierra, Ballet Santa Rosa, Grupo de Danzas Árabes «Zahira» y «Charly el Tigre. La locución estará a cargo de Fabiana Banegas y el «chango» Gómez. Se invita a los asistentes a llevar el equipo de mate ya que habrá ricos productos que se podrán adquirir y así ayudar a esta noble causa.

Cabe mencionar que tanto la Sociedad de Fomento Los Aromos como los artistas y elencos que formarán parte de la jornada no cobrarán nada, algo muy descatable.