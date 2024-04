Entrevista a Lucas Silva: «Educarse en Cañuelas es una oportunidad para no tener que pagar medios de transporte insostenibles”.

Compartir

Viajar es cada vez más caro y tener Instituciones Educativas Públicas en el Distrito permite a nuestros jóvenes la oportunidad de formase profesionalmente. La EMPCA es un claro ejemplo de gestión política que le brinda a nuestra población un sistema posible y práctico para llegar a un título profesional y luego desempeñarse laboralmente.

Por Martín Aleandro

Para muestra sobra un botón, y en este caso Cañuelas Ya tuvo la posibilidad de escuchar la voz y la experiencia de Lucas Silva, quien es estudiante avanzado en la carrera de músico profesional y docente de la Escuela de Música Popular de Cañuelas. Él nos cuenta lo siguiente: “Viajar a CABA, Avellaneda o La Plata para obtener un título profesional que habilite a la docencia era la única forma. Los costos en viáticos o alquiler, y muchas veces el desarraigo que esto conlleva concluían en deserción o en migración definitiva. Los pueblos de campo estaban destinados y signados por esta realidad: estudiar una carrera era muy difícil”.

Hoy en día en la Ciudad de Cañuelas las oportunidades son múltiples convirtiendo a nuestro Distrito en un Polo Cultural modelo en la Región de la Cuenca del Salado. Lucas remarca que: “con la apertura de la EMPCA la posibilidad de estudiar música dejó de ser un problema para nuestros vecinos. Sin tener, o con muy pocos conocimientos musicales pueden acceder a comenzar la cursada de cero y recibirse a los pocos años. Muchos jóvenes que estamos inscriptos y transitando por la Institución Educativa participamos de agrupaciones colectivas que son muy enriquecedoras en lo profesional. La experiencia del ensamble y los shows te van marcando a fuego como músico”.

En el 2023 La Orquestango viajó a Mozambique, África, a representar a la EMPCA y realizar un intercambio educativo. En este 2024 estuvieron presentes en Foz do Iguazú, Paraná (y recientemente de vuelta de Brasil), donde participaron y adquirieron conocimientos y experiencias con estudiantes del país vecino en la Universidad Federal do Integración Latinoamericana. Lucas Silva dice que: “este tipo de viajes es parte del planeamiento educativo con el objetivo que los estudiantes aprendan a gestionar viajes, generar eventos y estar preparados para funcionar como profesionales en el ámbito de la música: cómo presentarse, cómo conseguir fondos, cómo armar un repertorio; no solo los conocimientos académicos están tenidos en cuenta sino también todo lo que refiere a la auto-gestión”.