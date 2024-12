Mauro Arrieta: «Era el momento de darle una mano al Club».

Compartir

Ante la proximidad de la asamblea del Cañuelas Fútbol Club, previsto para el lunes 23 de diciembre de 2024 en la sede social de Lara y 25 de Mayo, se marca el enfrentamiento de dos listas de cara a la renovación parcial de la comisión directiva «tambera». Una de las listas, la oficialista, la encabeza Mauro Arrieta y la opositora liderada por Federico Peralta.

Por Oscar Heredia

Tras lo que fue un duro revés para al «albirrojo» con el descenso consumado en este 2024 luego de un par de temporadas en la Primera «B» Metropolitana el CFC volvió a la Primera «C». Con este panorama cañuelasya.com dialogó con el candidato oficialista Mauro «Pipa» Arrieta, quien nos manifestó lo siguiente.

¿Cómo se presenta tu candidatura en el CFC?

Yo estoy desde los 10 años en el Club, pasé siendo jugador y a los veinte y pico dejé de ser jugador y de ahí en más siempre estuve, nunca me fui. Ligado el Club, colaborando o en alguna comisión. Por ahí nunca con un puesto tan protagonista en la CD. En varias ocasiones los «chicos» nos habían dicho si quería …y la verdad por distintos motivos, más que nada de trabajo, pensé que no era el momento y ahora me lo volvieron a decir y la verdad sentí que éste era el momento para darle una mano al Club que tanto quiero.

¿Cómo ves la gestión actual de Ponce?

La verdad es que es una situación…que si vos estás adentro del Club, es una gestión muy buena. Se ha ordenado mucho desde lo administrativo, se dedicó a ordenar mucho, mucho de lo económico. Y por ahí son las cosas que no se ven y entonces por ahí no suena en la masa de socios. Si bien uno sabe que desde lo futbolístico descendió, un golpe muy duro. Tampoco hay que pensar que el Club es un desastre porque descendió, capaz se descendió por eso que se priorizó otras cosas, se priorizó mantener un orden económico, se priorizó no hacer un «safarrancho» para mantener la categoría. Se habrán hecho cosas mal… seguramente, sino no se desciende pero la gestión pasó por allí. Aparte, vos te paras en la plaza y miras al Club y vas a ver 300 chicos que entran y salen, entonces el Club no está mal, tiene más vida que nunca. Y va creciendo mes a mes, gracias al básquet, al voley, a la gimnasia, también hacen al Club. Si bien en lo deportivo no fue lo esperado, al Club no lo vea tan mal como muchos piensan.

¿Crees que el descenso te juega en contra?

La verdad que me juega en contra desde lo emocional, fue un dolor muy grande y que recién ahora está sicatrizando pero yo creo que no. Obviamente que mucha gente no estará contenta, más la ligada al fútbol, pero si se acercan les podemos contar «cómo fue», «que pasó», «que hicimos», «que no hicimos», se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Después en lo deportivo..viste cómo es, uno puede planificar, puede hacer las cosas bien y la pelota pega en el palo y sale y pasa esto. Seguramente habrá gente que no está conforme pero para eso estamos y para eso queremos estar dos años más. Para demostrarle que se puede y que no todo es tan malo.

¿Que rol tienen para vos tu hermano de Gustavo Arrieta y cuñado de la intendenta Fassi?

La verdad que no creo que jueguen un rol importante ni para un lado ni para el otro. Es mi hermano, es mi cuñada (ya lo dije en varias ocasiones) es un orgullo para mí. Pero no creo porque nunca estuvieron metidos en la política del Club no es la idea ni de ellos ni mía ni de nadie, si bien colaboran, y un montón más de lo que uno piensa con el Club Cañuelas (con todas sus disciplinas) pero no, no cumplen ningun papel.

¿Que conoces de la lista opositora?

Lo único que se es que son chicos de Cañuelas, son socios, que está encabezada por «Fede» Peralta, que es un chico que hace dos años se acercó al Club. Y empezó a trabajar para esto, pero más que eso no sé mucho, porque no sé quién lo acompaña ni nada por el estilo.

¿Una lista de unidad sería imposible?

Ya a esta altura, de mi parte y de la gente que me acompaña, es imposible una lista de unidad. Por un montón de cosas que fueron sucediendo a lo largo de estos dos años, eso no quita que si podemos llegar a perder la elección y ganan ellos eso no quita que a la semana estemos colaborando con ellos en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance en el papel que nos toque.

¿Hace años escucho a personas ligadas al club que primero es el futbol y luego las demas disciplinas, lo ves asi?

No creo que se asi. Si bien hay que reconocer que el futbol es el deporte con mas adeptos, tanto en Cañuelas como en cualquier ciudad, entonces pareciera que el Club Cañuelas es el futbol y nada mas. El club Cañuelas es voley, es basquet, gimnasia, tenis, es todo, pero sí no te voy a desconocer lo que es el futbol en la ciudad y en la Argentina, eso seria muy necio negarlo de mi parte. Para nosotros todas las actividades son importantes.

¿Que es el Club Cañuelas para vos?

Es como mi segunda casa, yo llegué a Cañuelas hace 40 años y todos mis primeros amigos, todos mis veranos, todos mis inviernos, pasé toda una vida en el Club. En el club Cañuelas salieron todos mis amigos, en el club estan mis hijos, eso es el club Cañuelas, como una casa.

¿Teniendo en cuenta que el club tiene tres sedes, el predio del «Arín» puede albergar otro polideportivo?

Yo creo que es una cuenta pendiente que tenenos, por distintos motivos no se pudo ser en infraestructura, es algo a lo que tenemos que apuntar en algo sostenido en el tiempo para poder crear ese polideportivo que tanto anhelamos los que estamos en el club. Porque sabemos que dia a dia el club ya queda chico.

¿Quienes te acompañan en esta comisión?

Va a estar Julio del Valle (h), Matias Casey, Andres Bellagamba, Raúl Arévalo, Fama (del basquet), Diego Tolosa y varios mas.

¿Un mensaje al hincha de Cañuelas?

A la gente del club que se acerque, que se acerque a la asamblea todos los socios el 23/12. La asamblea para los clubes es algo muy importante que por ahí no se toma conciencia. Ahi se define el futuro del club, el club de la ciudad, que se acerquen y que confien en nosotros. Sea cual sea el resultado vamos a tener los oidos bien abiertos para escucharlos el dia después para que nos digan lo que necesitan, lo que ven, los errores, las falencias, para que entre todos poder llegar a cambiarlo, no?. Realmente vamos a ser una comisión abierta a los socios.