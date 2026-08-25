Escuela Nº 18 prepara sus cien años.

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Si bien se cumplirán en 2028, ya comenzaron los preparativos para el gran festejo por los cien años de su creación. Hablamos de la Escuela Nº 18, ubicada en el Camino a Las Heras, a unos 4 kilómetros del barrio Libertad.

Por: @oscarhh10

Ante ello, desde cañuelasya.com dialogamos con su directora, Nancy Lastiry, quien nos comentó: «La Escuela Primaria Nº 18 José Hernández de Cañuelas está organizando los festejos por los 100 años, que serán en 2028, pero esta comunidad rural, ubicada en Camino a Las Heras, que cuenta con una matrícula actual de 30 alumnos, quiere organizarse con tiempo para reunir en este período (2026/2027) a sus exalumnos, exdocentes, miembros de la comunidad que hayan sido papás o colaboradores de la escuela en distintas actividades, reencontrarnos, compartir anécdotas y organizar los cien años de nuestra escuela».

Haciendo un poco de historia de la Escuela Nº 18, Lastiry manifestó: «La escuela empieza a funcionar en los campos de la familia Dorini, en un establecimiento que se encuentra a unos metros del actual edificio (en la vereda de enfrente). Años después, la familia Mathieu, donde trabajaba la familia Diez como encargados, dona la parcela donde actualmente se encuentra el edificio de la escuela primaria y, desde 2014, del JIRIMM Nº 4 (Jardín de Infantes Rural y de Islas de Matrícula Mínima)».

Con respecto a cómo se vienen organizando para dicha celebración, Nancy expresó: «Organizamos y armamos un grupo de WhatsApp, al que pueden pedir que los vayamos agregando todos los interesados. Tenemos también un cuaderno viajero que va juntando anécdotas, relatos y algunos recuerdos, como fotografías o estampitas de comunión, de las distintas fiestas que se organizaban en la escuela. Todo ello tiene como fin contar con material para que los niños que actualmente concurren a la escuela vayan organizando lo que será un libro más de nuestra biblioteca de libro gigante, un libro muy especial que será el Libro de los Cien Años».