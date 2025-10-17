Exitosa colecta de sangre voluntaria del Colegio IMEI junto al HCANK.

Compartir

Se llevó a cabo una nueva colecta de sangre voluntaria organizada por los alumnos de 5° año del Instituto Modelo de Educación Integral (IMEI) de Cañuelas conjuntamente con el servicio de Medicina Transfusional del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, actividad solidaria a la que asistieron 112 donantes.

En la jornada con la comunidad realizada en el polideportivo de la institución educativa participaron alumnos y docentes, mientras que las acciones asistenciales estuvieron a cargo del equipo de salud profesional y técnico del Hospital regional.

Sara Blanco, jefa del servicio de Medicina Transfusional del HCANK, informó que “concurrieron 112 donantes de sangre voluntarios en un ambiente de solidaridad, compromiso y camaradería”.

“Es de destacar el compromiso, colaboración y esfuerzo prestado por los alumnos de la institución. A todos ellos, ¡muchas gracias! y los esperamos en la próxima colecta”, destacó Blanco al finalizar la exitosa jornada solidaria con la comunidad.