Expo Cañuelas convocó a 45 mil personas en una segunda jornada a pura música y tradición.

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La Fiesta Provincial del Dulce de Leche vivió un sábado multitudinario, con una destacada participación de artistas locales y un cierre a cargo de Destino San Javier, que reunió a miles de espectadores. Este domingo, La Konga será protagonista de la última jornada.

Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche tuvieron este sábado una nueva jornada multitudinaria, con una convocatoria estimada de 45 mil personas a lo largo del día. El punto de mayor concurrencia se registró durante el espectáculo de Destino San Javier, cuando se estimó la presencia de alrededor de 40 mil personas en todo el predio ferial.

Desde las primeras horas, vecinos de Cañuelas y visitantes de distintos puntos de la región se acercaron para disfrutar de las propuestas comerciales, gastronómicas, culturales y productivas de la exposición. La carpa del Dulce de Leche, los espacios de emprendedores y el patio gastronómico formaron parte de una jornada con gran movimiento de público.

La programación artística tuvo como uno de sus momentos centrales la presentación de Destino San Javier en el escenario principal, con un espectáculo que convocó a una multitud y se convirtió en el gran atractivo de la noche.

Previamente, el escenario recibió a Folclore Trío, Bruno Carabel y el Ballet Pampas Bravas. A las 19 horas, el músico cañuelense Bruno Carabel se presentó junto a su banda, con coros incluidos, ofreciendo un repertorio integrado exclusivamente por canciones propias pertenecientes a sus dos discos. Su actuación formó parte de la destacada presencia de artistas locales en uno de los escenarios principales de la exposición.

Durante la tarde, el escenario alternativo también ofreció una amplia programación con artistas locales, agrupaciones folklóricas, ballets y ensambles musicales. Se presentaron Matices de la Danza, el Taller Folklórico Los Pozos, Agrupación Alegría y Tradición, Los Reyes del Ritmo, Ensamble Ruta 3, Mariana Silva, Ensamble de Rock, Ensamble de Pop, Chiara Messina, Ensamble Folklore, Ensamble Percusión, Perros Sin Paz, Lunes, Lunas de Mercurio, Doma Nula y Peter y los Pájaros.

La programación continuará este domingo 15 con la última jornada de Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche. Uno de los momentos destacados será la premiación del Concurso Provincial del Dulce de Leche, que reconocerá a los mejores productos en sus distintas categorías.

Además, el escenario principal tendrá las presentaciones de Álvaro Navia, Emiliano Corbalán y el gran cierre musical de La Konga. El escenario alternativo también ofrecerá distintas propuestas artísticas para disfrutar durante toda la jornada.

Expo Cañuelas continúa consolidándose como un espacio de encuentro para la producción, el trabajo, la cultura y el desarrollo de Cañuelas y la región.

La invitación está abierta para disfrutar este domingo de la última jornada de una fiesta que reúne a productores, empresas, emprendedores, instituciones y familias de toda la provincia.