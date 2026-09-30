FADEEAC respaldó un fallo que exige destinar fondos específicos al mantenimiento de las rutas.

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La entidad que representa al transporte de cargas destacó una medida de la Justicia Federal de Entre Ríos que reclama la reactivación de obras viales y el uso de recursos provenientes del impuesto a los combustibles para su finalidad específica. Advirtió que el deterioro de las rutas afecta la seguridad vial y aumenta los costos logísticos.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresó su respaldo a una decisión de la Justicia Federal de Entre Ríos vinculada con el mantenimiento y la infraestructura de las rutas.

La acción de amparo tramita ante el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, y plantea que el Ministerio de Economía de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad reactiven obras de mantenimiento e infraestructura en la red vial de Entre Ríos. La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.

Uno de los puntos centrales del planteo es el destino de los recursos correspondientes al Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y al fideicomiso creado por el Decreto 976/01, vinculados al financiamiento de infraestructura mediante recursos provenientes de los combustibles.

Desde FADEEAC sostienen que la decisión judicial coincide con los reclamos que la entidad viene realizando ante el deterioro de la infraestructura vial.

Cristian Sanz, presidente de la Federación, afirmó que la entidad pretende que los recursos obtenidos a través de los impuestos a los combustibles sean destinados a los caminos conforme a la normativa. También señaló que la problemática no se limita a Entre Ríos y expresó la expectativa de que el criterio pueda extenderse a otros corredores del país.

El impacto en la seguridad y los costos

FADEEAC puso especial énfasis en las consecuencias que genera el deterioro de las rutas tanto para quienes circulan diariamente como para el sector productivo.

Según Sanz, las deficiencias de la infraestructura vial incrementan los riesgos de siniestros, provocan daños en los vehículos y terminan repercutiendo sobre los costos del transporte y la logística. La Federación viene realizando advertencias públicas sobre esta situación y reclamando mayores intervenciones de conservación vial.

Como parte de ese trabajo, especialistas de FADEEAC y de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) relevaron entre 2021 y 2024 más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. De acuerdo con la entidad, el informe elaborado a partir de ese relevamiento fue presentado ante autoridades nacionales, provinciales y municipales.

La Federación remarcó finalmente la importancia de contar con una red vial en condiciones para garantizar la seguridad de los usuarios y sostener la competitividad de las economías regionales y del transporte de la producción argentina.