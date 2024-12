Federico Peralta: «Queremos devolverle la esperanza a nuestros socios».

Compartir

Restan pocos días para la asamblea del Cañuelas Fútbol Club y también la elección de cambio de directivos de la misma. A las declaraciones de Mauro Arrieta, candidato a presidente de la lista oficialista, ahora conoceremos la palabra del candidato de la lista opositora, Federico Peralta. A poco de una fecha transcendental para la institución «tambera» desde Cañuelasya.com tomamos contacto con Peralta, quien nos comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Porque querés ser presidente del CFC?

Es el desafío más grande de mi vida. Tenemos ganas, siempre lo expresamos, de que nuestros socios y socias nos den la oportunidad de gestionar el club. Lo haremos con mucha pasión y compromiso, con todas las disciplinas, todo el día, todos los días. Estuvimos y estamos cerca, queremos devolverle la esperanza a nuestros socios e hinchas de hacer un Cañuelas cada vez más grande y adaptado a los nuevos tiempos.

¿Crees que tenés más posibilidades en esta elección dado que el oficialismo tuvo el descenso del equipo de fútbol?

Nosotros miramos hacia adelante, ya estamos trabajando para devolver a Cañuelas al lugar que se merece. Con profesionales experimentados e identificados con el club. Respondiendo a tu pregunta, el descenso fue un resultado deportivo basado en un cúmulo de errores por la falta gestión, capacidad y sin un equipo de trabajo que pueda revertir una situación que atravesó los dos años de la actual gestión. En esta época las instituciones deportivas deben actualizarse a las demandas de las nuevas generaciones. Los planteles profesionales deben interactuar con profesionales que se actualicen de forma permanente. Por eso estamos muy ilusionados con la incorporación de Matías Maidana e Ismael Villalba a cargo de la Secretaria Técnica.

¿La lista de unidad es imposible con la otra lista?

Este lunes presentamos nuestra opción a los socios. Sí debo decir que he tenido más de una charla con los principales candidatos de la lista oficialista, esto no te lo puede desmentir nadie, porque creo firmemente en la necesidad de unir las manos. Tal es así que me dijeron en la cara que creían que el mejor candidato para este momento de la institución era yo… Esto tampoco te lo va a desmentir nadie.

¿Cuáles son tus principales ejes de campaña, los proyectos?

La renovación de dirigentes, el profesionalismo, la creación de equipos técnicos y nuevas disciplinas; en pos de la mejora de nuestra infraestructura, la comunicación y la transparencia como base de un proyecto adaptado a los nuevos tiempos.

¿Que hizo de bueno y que de malo la actual diligencia del CFC?

En términos generales fue una dirigencia ausente, sin claridad en lo administrativo, sin respuesta ni beneficios para el socio y con un nulo canal de comunicación institucional. No realizó obras ni mejoras en la infraestructura y con el paso del tiempo se cerró a la decisión de cuatro o cinco dirigentes. En el caso del fútbol, descendimos en masculino y femenino, la pérdida de la categoría es la muestra cabal de una mala gestión.

¿Por último. Un mensaje al hincha tambero?

Que desde Primero Cañuelas nadie pregunta de dónde viene un socio o un hincha sino para donde queremos ir, qué club queremos para las futuras generaciones. Les pedimos que nos acompañen en este sueño.

La lista de Primero Cañuelas es la siguiente: presidente, Federico Peralta; vicepresidenta 1°, Gabriela De Santo; vicepresidente 2° Gustavo De Los Santos; tesorero, Fernando Martinez; secretario, Santiago Clemente; secretario actas, Julio Seghezzo; 2do vocal titular, Mirta Domínguez; 3er vocal titular, Nicolás Dianda; 2do vocal suplente, Victor Rodríguez; 3er vocal suplente, Natalia Giraldo; revisor de cuenta 1, Santiago Zampone; revisor de cuenta 2, Laura Ferrer; Revisor de cuenta 3, Damián Montalto; Revisor de cuenta suplente, Agustín Ruzo; y revisor de cuenta suplente 2, Norberto Zufiaurre.