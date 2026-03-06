FERIAS DE CAÑUELAS: TRES PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FIN DE SEMANA.

Durante el sábado 7 y el domingo 8 de marzo habrá ferias en distintos puntos de la ciudad con artesanos, emprendedores, gastronomía y música en vivo. Las actividades son abiertas al público y buscan impulsar el trabajo local.

El fin de semana del 7 y 8 de marzo llegará con una agenda cargada de ferias en distintos puntos de Cañuelas, una propuesta impulsada por el Gobierno municipal que combina producción local, emprendedores, gastronomía y espectáculos culturales pensados para toda la familia.

La primera actividad será el sábado 7 de marzo, cuando se realice la Feria Mercedes Sosa en la Plaza General San Martín. El espacio reunirá a artesanos y emprendedores del distrito que ofrecerán productos elaborados de manera artesanal, objetos de diseño, textiles y diferentes propuestas gastronómicas.

Las actividades continuarán el domingo 8 de marzo con la Feria Rural “Del campo al consumidor”, que se desarrollará en Ruta 205 km 65.2. Allí participarán más de 60 productores y emprendedores con alimentos regionales y de elaboración local, entre ellos verduras frescas, dulces, chacinados y productos caseros.

En ese marco también habrá música en vivo con la presentación de La Clave Santiagueña, espectáculo que contará con el acompañamiento del Instituto Cultural Cañuelas y que buscará sumar un atractivo artístico a la jornada.

Ese mismo domingo, y en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, se realizará además la Feria de Mujeres en la Plaza General Belgrano, de 13 a 20 horas. El encuentro ofrecerá artesanías, decoración, accesorios, indumentaria, alimentos y plantas, además de actividades recreativas destinadas a los más chicos.

El cierre artístico de la jornada estará a cargo de La Cyber Band, que brindará un show en vivo para coronar la tarde.

Con una creciente participación de vecinos y emprendedores, las ferias de Cañuelas se consolidan como espacios de encuentro comunitario que promueven el trabajo local, el consumo de productos regionales y la generación de nuevas oportunidades para los productores del distrito.