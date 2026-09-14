Ferroclub Cañuelas organiza una colecta solidaria rumbo a Arroyo Venado

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Ubicado entre las localidades de Carhué y Guaminí se encuentra Arroyo Venado, un pequeño pueblo que cuenta con una comunidad educativa integrada por la Escuela Rural Primaria Nº 10 “Hipólito Yrigoyen” y el Jardín Nº 905. Pensando en sus alumnos, el Ferroclub Cañuelas se encuentra trabajando en una colecta solidaria.

Por: @oscarhh10

La iniciativa busca reunir útiles escolares y distintos elementos que necesiten los chicos, además de material ferroviario que será destinado al museo de Arroyo Venado.

Desde el Ferroclub invitan a colaborar con mochilas, libros, cuadernos y otros útiles escolares. Las donaciones pueden acercarse a la sede del club, ubicada en Juárez esquina Alem, frente al Skate Park, todos los sábados desde las 11 horas.

Desde CañuelasYa.com tomamos contacto con Marcelo Abella, ferroviario jubilado e integrante del Ferroclub Cañuelas, quien explicó: “Vamos a ir el viernes 2 de octubre a llevar todas las donaciones allá, a una comunidad pequeña. Tiene 33 alumnos de 1º a 6º grado y creo que son cuatro nenes de jardín, por eso la idea es llevarle a cada nene una mochila con útiles escolares”.

Asimismo, agregó: “Nos faltan algunas mochilas, pero estamos cerca”.

Con respecto a la localidad de Arroyo Venado y al tiempo que lleva sin contar con el paso del tren, Abella expresó: “Hace muchos años que no circula más el tren. Es un ramal que últimamente usaba la carga para circular por ahí, pero hace más de 30 años que no hay servicio de trenes”.

En este sentido, cabe mencionar que en la estación del pueblo se creó un pequeño museo ferroviario, al cual también se pretende acercar nuevo material para ampliar su muestra.

Sobre cómo espera que los alumnos reciban la visita, Marcelo indicó: “Más que nada va a ser una charla con los alumnos de la escuela. Les vamos a llevar y donar material ferroviario que tenemos en el Ferroclub de Cañuelas, imágenes, fotos, dibujos y más, para los chicos que nunca vieron el tren en persona”.

Quienes quieran colaborar o conocer más sobre la institución pueden encontrarla en Facebook como Ferroclub Cañuelas o acercarse al predio de Juárez y Alem, todos los sábados de 11 a 17 horas. El acceso es libre y gratuito y el lugar también cuenta con espacio para compartir unos mates en familia.