Folclore de Mi Tierra lleva la danza cañuelense al escenario de Cosquín.

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Con una delegación integrada por 24 bailarines y 16 acompañantes, el ballet dirigido por Adriana Ramírez representará a Cañuelas en el Festivalazo 2026, que se realizará este fin de semana en la Plaza Próspero Molina. El grupo tendrá presentaciones de danza y malambo sobre el histórico escenario Atahualpa Yupanqui.

Por: @oscarhh10

Este fin de semana, la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa de Cosquín volverá a convertirse en punto de encuentro para el folklore nacional con la realización del Festivalazo 2026.

Será la segunda edición de este mega encuentro folklórico que tendrá como escenario principal al histórico Atahualpa Yupanqui y contará con música en vivo, danzas folklóricas, seminarios y malambo, además de la participación de delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

Cañuelas tendrá su representación de la mano del Ballet Folclore de Mi Tierra, que viajará con una importante delegación compuesta por 24 bailarines y 16 acompañantes, bajo la dirección de Adriana Ramírez, directora y fundadora de la agrupación.

En la previa del viaje, CañuelasYa.com dialogó con Ramírez, quien destacó el enorme trabajo realizado por todo el grupo para poder concretar esta experiencia.

“Venimos trabajando un montón para poder viajar. Hicimos peñas, rifas y un bingo para poder completar el micro. Somos tantos que enseguida organizamos un bingo y salió muy bien, con mucha gente que nos acompaña”, expresó.

En ese sentido, Adriana también destacó el acompañamiento que reciben permanentemente: “Soy siempre agradecida porque la gente sabe que todo lo que hacemos es para los chicos”.

Dos días sobre el escenario de Cosquín

La participación de Folclore de Mi Tierra se extenderá durante el sábado y el domingo. “A los chicos les toca bailar el sábado con dos presentaciones, una de danza y otra de malambo, y el domingo harán danza”, explicó Ramírez.

El Festivalazo Cosquín 2026 será transmitido en vivo a través de las redes sociales. Desde la agrupación irán informando los horarios en los que los representantes cañuelenses subirán al escenario Atahualpa Yupanqui, tanto a través de Facebook como de Instagram y de la cuenta @adriok, perteneciente a Adriana Ramírez.

Camino a los 20 años

Otro de los acontecimientos importantes que se aproxima para Folclore de Mi Tierra será su aniversario. El 11 de enero de 2027 el ballet cumplirá sus primeros 20 años de trayectoria y ya prepara una gran celebración para el mes de mayo.

Mientras tanto, la agrupación continúa invitando a vecinos de todas las edades a sumarse a sus ensayos. Los lunes se reúnen en la Sociedad de Fomento Los Aromos, de 17 a 20 horas; los martes y jueves, en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, en el mismo horario; y los viernes, en la Sociedad de Fomento San José. Los sábados, en tanto, las actividades se desarrollan en el Instituto Cultural Cañuelas o en Los Aromos.

Sobre quienes pueden incorporarse al ballet, Ramírez remarcó que no existe límite de edad: “Pueden ir a ver las peñas, a mirar cómo los otros bailan. Es re lindo ir a una peña, participar y ver cómo grandes y chicos están en la pista. Mi alumno más chiquito arrancó a los 3 años e incluso muchos chiquititos van a Cosquín”.

Finalmente, la directora se mostró emocionada por el camino recorrido y por el reconocimiento que recibió la actividad de la agrupación.

“En mayo hacemos la peña aniversario y me dieron la sorpresa de que se declaró de interés cultural y municipal. Ya estoy hecha con todo, llegué a todo, hice todo y voy a seguir haciendo todo porque me gusta, amo lo que estoy haciendo”, expresó.

Y concluyó destacando el espíritu solidario que acompaña al ballet desde sus comienzos: “Estamos para todos, para colaborar, para ayudar a los jardines, a las escuelas o a cualquier otra institución. Es muy importante ayudar”.