Folcloretrio, con agenda cargada.

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El conjunto musical cañuelense Folcloretrio sigue sumando presentaciones y este sábado hará una nueva actuación en El Fogón de los Domínguez. La peña se realizará en el salón de la Sociedad de Fomento Sargento Cabral, desde las 20, junto a otros artistas.

Por: @oscarhh10

En diálogo con cañuelasya.com, Lucas Silva, integrante de Folcloretrio, comentó sobre el presente de la banda:

«En la actualidad terminamos de grabar nuestro primer sencillo, que va a salir en estos días en todas las plataformas digitales y en nuestro canal de difusión en YouTube. Nos falta ultimar detalles en el videoclip, pero ya está todo listo».

Respecto a la presentación de este sábado, Silva señaló:

«Este finde vamos a estar en una de las mejores peñas de Buenos Aires (a nuestro parecer), que es El Fogón de los Domínguez. Es este sábado en Sargento Cabral, a partir de las 20 hs, llevando un show nuevo para bailar y cantar todo nuestro cancionero popular, donde vamos a compartir con grandes artistas amigos como son Beto Díaz, Aire Santiagueño y la actuación especial de Benja Labriola, un gran referente de todos los que andamos en este camino tan lindo del folclore».

En cuanto a los proyectos a corto y mediano plazo, el músico adelantó:

«Con respecto a lo que se viene a corto plazo tenemos una peña a beneficio para el Hogar Santa María del Rosario, que va a ser el 8 de agosto (lugar a confirmar), y por otra parte estamos trabajando hace un tiempo con la gente de ATSA Zona Sur y el gremio de Sanidad, donde el 7 y 8 de diciembre vamos a estar en un evento nacional que se hace en La Falda (Córdoba) y vamos a representar a Cañuelas llevando nuestro show».

Por último, quienes deseen seguir la actividad del grupo pueden hacerlo en Instagram y TikTok como Folcloretrio, y en YouTube como @folcloretrio.