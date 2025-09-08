Fuerza Patria se impuso con claridad en Cañuelas y amplió su dominio en el distrito

Compartir

Con el 85% de las mesas escrutadas, la lista encabezada por Pablo Domínguez obtuvo cerca del 45% de los votos y sacó más de 12 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. La intendenta Marisa Fassi celebró el resultado junto a la militancia en el búnker de campaña.

Con la difusión de los primeros resultados oficiales, se confirmó la amplia victoria de Fuerza Patria, con Pablo Domínguez encabezando la lista de concejales. De acuerdo a los datos de 129 mesas escrutadas, el espacio liderado por la intendenta Marisa Fassi cosechó 11.989 votos (44,88%), contra 8.774 (32,84%) de La Libertad Avanza, que se consolidó como segunda fuerza en el distrito.

Pasadas las 21, el gobierno provincial publicó el recuento parcial que ratifica la ventaja de Fuerza Patria en todas las localidades del municipio, alcanzando un 45,7 % de los sufragios.

En la ciudad cabecera de Cañuelas, con cerca del 85% de las mesas escrutadas, el oficialismo se impone con el 43 %, seguido por La Libertad Avanza con 33 %. En tercer lugar se ubica Somos Buenos Aires, con aproximadamente 11 %.

Los guarismos por localidad confirman la tendencia:

Alejandro Petión : 42 % vs. 34 %

Máximo Paz : 52 % vs. 22 %

Santa Rosa : 56 % vs. 26 %

Vicente Casares: 39 % vs. 38 %

Mientras tanto, cientos de militantes y simpatizantes se concentran en el búnker de Fuerza Patria, ubicado en Sarmiento y Libertad, a la espera de los discursos de la intendenta Marisa Fassi y del primer candidato a concejal, Pablo Domínguez.