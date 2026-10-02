“Funes el memorioso” llega a Cañuelas.

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Gustavo Campana y Gabriel Torres presentan este sábado 3 de octubre en Juana de Arco un espectáculo que combina historia, política, literatura y música para mirar el presente desde la memoria.

Por Martín Aleandro

Este sábado 3 de octubre, a las 21, Gustavo Campana y Gabriel Torres presentarán Funes el memorioso en Juana de Arco, en Alem y Mitre, Cañuelas. La propuesta lleva al escenario un particular cruce entre periodismo, historia, literatura y música, con la memoria argentina como hilo conductor.

El espectáculo nació en 2011 a partir del trabajo radial de Campana en AM 750 y con el tiempo se transformó en una experiencia escénica en la que los relatos, el material histórico y las canciones dialogan permanentemente. Torres acompaña las intervenciones del periodista con un repertorio musical que suma sensibilidad y otro lenguaje a ese recorrido por distintos momentos de la historia argentina.

La propuesta parte de una idea central: volver sobre el pasado para encontrar claves que permitan interpretar el presente. Campana recurre a acontecimientos, protagonistas, documentos y referencias literarias, mientras Torres construye desde la guitarra y la canción un clima que oscila entre la emoción, la reflexión y la ironía.

La memoria, en ese marco, no aparece solamente como evocación o nostalgia. Funes el memorioso propone revisar qué recordamos como sociedad, qué episodios quedan relegados y de qué manera diferentes interpretaciones del pasado intervienen en las discusiones políticas y sociales del presente.

La actualidad también atraviesa la puesta. Desde una mirada política definida por sus protagonistas, Campana establece relaciones entre diferentes etapas de la historia argentina y los debates contemporáneos, mientras la música funciona como contrapunto y como vehículo para recuperar canciones que forman parte de la memoria colectiva.

La obra lleva 15 años de recorrido desde su nacimiento radial. “En el pasado están guardados los secretos del presente y del futuro”, explicó Campana al anticipar la presentación en Cañuelas. El periodista también destacó que el espectáculo recorre distintos capítulos de la historia a través de poetas, músicos y protagonistas de cada época.

Así, Funes el memorioso se presenta como algo más que una charla o un recital: adopta la forma de un programa de radio llevado al escenario, donde palabra y canción se alternan para reconstruir fragmentos de la historia argentina e invitar al público a pensar, recordar y debatir.

La función será este sábado 3 de octubre, a las 21, en Juana de Arco (Alem y Mitre, Cañuelas).