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Ante la inminente presentación de su aclamada obra «Palabra Plena» en el Nuevo Cine Teatro Cañuelas este domingo 28 de junio a las 17hs, reflexionamos sobre el impacto cultural del célebre analista y la profunda tradición terapéutica que define la identidad clínica de nuestro país.

Por Martín Aleandro

La llegada de Gabriel Rolón al Nuevo Cine Teatro Cañuelas constituye un hito de honda relevancia para la cartelera cultural de la región. Bajo el elocuente título de «Palabra Plena», esta propuesta escénica se anuncia como una despedida definitiva, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de presenciar una puesta en valor del discurso analítico en un formato accesible y profundamente conmovedor. A lo largo de su prolífica trayectoria, Rolón ha logrado trasladar los complejos conceptos de la clínica hacia el territorio de la divulgación masiva, demostrando una notable destreza en el uso del lenguaje como herramienta fundamental para desentrañar los laberintos del padecimiento humano.

La cultura argentina mantiene un lazo histórico e inquebrantable con la práctica analítica, consolidando al país como un faro global en el estudio de la subjetividad y el bienestar psíquico. En este entramado social, la palabra adquiere una dimensión fundamental, erigiéndose en el principal vehículo para la tramitación del dolor, el trauma y los dilemas existenciales de los ciudadanos. Figuras de la envergadura de Rolón reafirman diariamente esta tradición al postular que el acto de hablar en un marco terapéutico permite reescribir la historia personal de los sujetos, transformando el síntoma en una vía de comprensión profunda y promoviendo una cura genuina que se gesta desde la escucha atenta.

El encuentro en el espacio teatral de la calle Lara 824 trasciende la mera representación para convertirse en un rito de introspección colectiva y sanación a través del pensamiento. La propuesta del psicoanalista invita a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de detener el vértigo cotidiano para otorgarle un lugar al autoexamen y a la elaboración de los conflictos internos. De este modo, la vigencia del psicoanálisis en nuestra sociedad se consolida no solo como una disciplina académica o un recurso clínico de vanguardia, sino como un verdadero refugio humanista donde las personas encuentran las herramientas conceptuales necesarias para reconciliarse con su propio porvenir y edificar una vida plena.