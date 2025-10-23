Gala lírica con sabor italiano: una noche para disfrutar en el Teatrito.

Compartir

La Sociedad Italiana de Cañuelas organiza una gran Gala Lírica con cena este viernes 24 de octubre, en el Teatrito de Del Carmen 460, con propuesta gastronómica italiana y música en vivo.

Por: @oscarhh10

En diálogo con cañuelasya.com, Silvano Moretín, tesorero de la entidad, contó: “A principios de este año formamos el grupo del Teatro Italia, con vecinos que colaboran en las actividades de este espacio recuperado tras muchos años cerrado”.

Y repasó: “En este hermoso lugar hicimos un encuentro del coro de la Sociedad Italiana con la banda Azzurra; luego se presentó la obra Empalme Lobos; y ahora llega esta Gala Lírica con comidas italianas a cargo de Pueblo Escondido y el padrinazgo de Pietro”.

La velada artística estará a cargo del Coro de la Sociedad Italiana junto a reconocidos solistas. La cena ofrecerá sabores de inspiración italiana de la mano de Pueblo Escondido (Uribelarrea), con curaduría gastronómica de Pietro.

Menú de la noche

Entrada: quesos, fiambres y verduras (antipasti italiani: salumi, formaggi e verdure).

Plato principal: porchetta e insalata (cerdo arrollado al horno con hierbas y ensalada).

Postre: tiramisú.

Bebidas: vino, agua y gaseosas.

Datos útiles

Fecha y hora: viernes 24 de octubre, 20:30

Lugar: Teatrito, Del Carmen 460, Cañuelas

Entradas: $45.000 (general) / $42.000 (jubilados y socios)

Reservas: 2226-684079 / 11-4023-3923

Instagram: @teatroitalia1891

Agenda próxima: En noviembre se presentará el libro de Daniel Roncoli junto al periodista deportivo Osvaldo Príncipi, entre otros eventos programados.