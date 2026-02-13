Verano y baile en el Patio.

Compartir

Los viernes de febrero por la noche el Instituto Cultural abre las puertas del Patio para salir a bailar. Con la impronta de siempre, vecinos de Cañuelas se entrelazan en la ronda folclórica para celebrar el encuentro. Sobre el escenario los artistas locales ponen su magia e invitan a llenar la pista en cada tema. Los tambores y el carnaval son protagonistas imprescindibles para cerrar la noche.

Por Martín Aleandro

La directora de cultura Malva Balbo, junto a los profesores y directores del Taller de Percusión (Ke-kema) organizan la velada para que no falte nada, para que estén todos los condimentos de una verdadera fiesta popular. La gran familia entera que conforma el Instituto Cultural está presente brindado una mano en todo sentido.

El Patio del Instituto ya es un clásico por generar noches espaciales donde el arte brilla en todos sus lenguajes. Este año se presenta un ciclo denominado “Verano en el Patio”, todos los viernes a partir de las 20:30hs el encuentro es en Del Carmen 664, en el Instituto Cultural Cañuelas.

La cantina está a cargo del Taller de Percusión Ke-kema para el mantenimiento y mejora de los diferentes instrumentos de percusión que se utilizan y la vestimenta festiva que cada integrante utiliza en las presentaciones. “Es un grupo grande y usamos muchos y variados instrumentos, los parches de los tambores de rompen, los palillos también. Estamos todo el tiempo reponiendo material para mantener todos los instrumentos sonando debidamente. Ke-kema nace como colectivo solidario y en este sentido se formó un grupo humano muy unido. La posibilidad de organizar estas noches es también un aprendizaje y una forma de vivir y sentir la sociedad, no somos individualistas, sino al contrario, un hermoso colectivo de vecinos con un mismo fin: hacer música y divertirnos todos juntos”. Dice Raúl Gutta, músico profesional, docente y director del Ensamble de Cumbia y del Ensamble d Percusión del ICC.

Están todos invitados a participar y a bailar en estos viernes de “Verano en el Patio”, un espacio abierto a la comunidad con entrada libre y gratuita.