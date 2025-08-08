Gran Peña solidaria en apoyo a la construcción de un nuevo Cuartel de Bomberos

Compartir

Este viernes 8 de agosto se realizará una Peña solidaria para aunar fuerzas en la construcción del nuevo Destacamento en el barrio Los Pozos. En el Club Social y Deportivo Santa Rosa a las 21hs se llevará a cabo el encuentro festivo y solidario con la participación de destacados artistas locales, entre ellos: el ballet Santa Rosa y el Ensamble de folklore del Instituto Cultural, el Taller folclórico inclusivo “El Cencerro”, ballet Chakaymanta, la Comunitaria y el cierre a toda cumbia con la Cyber Band.

por Martín Aleandro

El crecimiento demográfico de la zona oeste del Distrito de Cañuelas demanda nuevos desafíos en pos del bienestar de sus vecinos. La construcción del Destacamento N°5 de Bomberos que satisfaga las necesidades de los barrios del corredor de la ruta N°3 es un proyecto que apunta a mejorar la asistencia inmediata en casos de siniestros.

El proyecto edilicio cuenta con apoyo Municipal que, el 22 de enero del año pasado, durante el acto oficial por el aniversario de Cañuelas, entregó el terreno para la construcción futura de un Destacamento de bomberos. De ahí en más el Cuerpo activo a cargo de Pablo Coronel comenzó a trabajar para lograr llevar adelante el proyecto.

Cañuelas Ya tuvo la oportunidad de charlar con Pablo Nicolás Coronel, Jefe de cuerpo activo de bomberos de Cañuelas, quien nos contó sobre el proyecto:

¿Cómo proyectan la construcción del edificio?

Estoy muy contento, orgulloso del equipo que hemos formado, se ha consolidado un gran grupo de trabajo que permite proyectar en el futuro. Con el apoyo del Municipio, la Jefa distrital Marisa Fassi que siempre responde a nuestras necesidades, y a la sociedad misma, los vecinos siempre se suman y son solidarios, de esta forma se puede pensar en crecer para brindar un mejor servicio y estar más cerca de la gente cuando nos necesita. Se están recaudando fondos gracias a, como dije recientemente, trabajo en equipo y comunitario. (…) No estamos solos, el abrazo de los vecinos y el empuje del Municipio permiten que nuestro cuerpo de bomberos trabaje mejor.

¿Cómo planificaron el sistema de peñas para generar ingresos?

Las peñas las organizamos nosotros, hay un cien porciento de trabajo nuestro detrás de cada peña. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años atrás. Hoy llevo 10 meses como Jefe, liderando este grupo hermoso que pudimos formar, muy contentos todos. Obviamente que no estamos solos, sino que el apoyo del Instituto Cultural que nos brinda espectáculos, sonido y luces, la solidaridad de los vecinos que siempre están presentes para dar una mano, y el Municipio que también siempre está cerca a nuestros reclamos y necesidades.

¿Es importante un Estado presente para lograr planificar la construcción del Destacamento N°3 de Máximo Paz, y ahora uno nuevo en Los Pozos?

Por supuesto que sí, estamos contentos porque hemos tenido muchísima ayuda de la Municipalidad, con nuestra señora intendenta que cada vez que levantamos el teléfono sabemos que está del otro lado. La Comunidad confía en nosotros, hemos recuperado la credibilidad mostrando todo lo que hacemos, en el poco tiempo que llevamos de gestión hemos acrecentado cuatro unidades, ropa adecuada a nuestra labor, equipamiento. También estamos trabajando en la edificación del Destacamento N°3 en Máximo Paz, donde también la Municipalidad nos donó otro terreno, ahora el Destacamento N°5 de Los Pozos, reformas en el cuartel central. Estamos haciendo muchísimas cosas y las estamos mostrando con transparencia, por eso mismo la comunidad nos responde acompañándonos.