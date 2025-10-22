Gustavo Arrieta presentó en el Parlasur un proyecto para declarar de interés regional el desarrollo nuclear argentino.

Compartir

El parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta presentó ante el cuerpo deliberativo regional un proyecto de declaración que propone reconocer el rol estratégico de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del conjunto del sector nuclear argentino como bien de interés regional del MERCOSUR. La iniciativa surge en el contexto del Decreto 695/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que autoriza la privatización parcial de hasta el 44% de las acciones de la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El proyecto advierte que la decisión del gobierno argentino “implica una regresión en términos de soberanía energética”, al desarticular una estructura construida durante décadas con inversión pública y conocimiento nacional. En esa línea, el texto expresa la preocupación institucional del Parlasur ante el intento de transferencia de activos estratégicos vinculados al desarrollo científico, energético y tecnológico del país.

Arrieta plantea que Nucleoeléctrica Argentina S.A. representa un modelo exitoso de soberanía tecnológica estatal, con proyección regional y global, que ha permitido al país diseñar, construir y operar centrales nucleares con fines pacíficos, en el marco de los compromisos internacionales de no proliferación establecidos por el Tratado de Tlatelolco. Asimismo, destaca el entramado institucional que sostiene al sector nuclear argentino —compuesto por la CNEA, INVAP, la Autoridad Regulatoria Nuclear, universidades y pymes tecnológicas— y advierte que su debilitamiento pondría en riesgo capacidades científicas y productivas únicas en la región.

El documento exhorta a la República Argentina a preservar el carácter público, no enajenable y estratégico de sus capacidades nucleares, y llama a fortalecer los marcos legales e institucionales que garanticen su gestión soberana como política de Estado. También reclama que toda medida que involucre activos nucleares estratégicos sea objeto de debate democrático y consulta pública, en resguardo del interés nacional y regional.

Finalmente, el proyecto de Arrieta busca que el Parlamento del Mercosur declare de interés regional el desarrollo nuclear argentino, por su aporte al fortalecimiento de la soberanía energética, la integración productiva regional y el desarrollo científico-tecnológico del bloque.