Habrá un importante operativo de seguridad en Cañuelas por el partido de la Selección Argentina.

La Policía reforzará la presencia de efectivos en la Plaza San Martín y el Municipio realizará controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

Con motivo del partido que disputará esta noche la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, autoridades municipales y policiales coordinaron un operativo especial de seguridad que se desplegará en distintos sectores de Cañuelas, con especial atención en la Plaza San Martín, donde habitualmente se concentran los festejos.

Desde la Policía informaron que el operativo contará con un importante refuerzo de efectivos, al que se sumará personal del Grupo de Ayuda Departamental (GAD), con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Además, se implementarán controles preventivos de ingreso en la Plaza San Martín. No se permitirá el acceso de personas que se encuentren en estado de ebriedad ni el ingreso con bebidas alcohólicas, como parte de las medidas destinadas a resguardar la seguridad de quienes asistan.

Por su parte, el Municipio colaborará con el operativo mediante la participación de personal de Guardia Urbana, el Centro de Operaciones Municipal (COM) y el Área de Tránsito, que llevará adelante intensos controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades advirtieron que, en caso de detectarse conductores con resultados positivos en los controles, se labrarán las infracciones correspondientes y se aplicarán, sin excepciones, las medidas previstas por la normativa vigente, incluida la retención de los vehículos cuando corresponda.

Finalmente, tanto el Municipio como la Policía solicitaron a la comunidad que, en caso de celebrarse un triunfo de la Selección, los festejos se desarrollen con responsabilidad, respeto y colaboración, priorizando la convivencia y evitando cualquier conducta que pueda poner en riesgo a otras personas.