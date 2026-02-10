Hasta el 21 habrá baile: Se abrió la temporada de corsos en el distrito.

Compartir

Con la apertura en Gobernador Udaondo de los corsos 2026, se abrió la temporada de festejos por carnaval. En una noche muy buena por el clima se desarrolló el pasado sábado, en el predio de la unión vecinal de Udaondo la Fiesta de Carnaval. Un baile familiar y distintas comparsas dieron el marco a una gran noche en la localidad de nuestro distrito que contó además con el apoyo municipal para su puesta a punto. Además se esperan noches carnavaleras en Calle Alem (por partida doble), en Uribelarrea y en El Taladro.

Por: @oscarhh10

CORSOS EN CALLE ALEM

Ahora se viene una doble noche de carnaval en el corsódromo de la calle Alem, el mismo será organizado por los Bomberos Voluntarios de Cañuelas y será este domingo 15 de febrero y el lunes 16, ambos desde las 20hs. El evento se realizará en calle Alem entre Juárez y Lara. Días atrás la intendenta Marisa Fassi recibió al jefe del cuerpo activo de bomberos, Pablo Coronel, para ir delineando la organización de estas dos noches.

Lo recaudado será destinado para nuestros bomberos que siempre necesitan de recursos y, sumado esto, a las dos grandes obras que son el destacamento en Uribelarrea (pronto a terminar) y el destacamento en Los Pozos que aún no dio comienzo a sus obras, entre otros proyectos.

URIBELARREA

Este domingo 15 tendrá lugar en la plaza Centenario de Uribe el tradicional Carnaval de Antaño. El mismo se desarrollará a partir de las 20hs con entrada libre y gratuita. Es organizada por distintas entidades de la localidad como el Jardín 903, la Escuela N°4, el Uribe Fútbol Club, la Agrupación Riendas de Uribelarrea, la salita de primeros auxilios y la Asociación Civil pro-creación del destacamento de bomberos.

Habrá sorpresas, baile y las comparsas Los Unidos de Ezeiza, Los Reyes del Ritmo y Marubá de Lobos. Los organizadores invitan a pasar un lindo momento en familia y divertirse hasta altas horas de la madrugada. Para ello habrá una cantina administrada por todas las entidades organizadoras, con precios populares y espuma también económica.

EL TALADRO

El gran cierre del mes de febrero será el sábado 21 en El Taladro (ruta 205 km 75). Allí la sociedad de fomento organiza la gran noche de carnaval. En este sentido, Gustavo Archienzo, uno de los integrantes de la comisión organizadora, dialogó con cañuelasya.com expresando: «esta vez preparamos una propuesta superadora a la de años anteriores, vamos a contar con un muy buen espacio gastronómico con variedad para toda la familia».

Asimismo, agregó: «vamos a contar con el desfile de tres comparsas de excelente nivel como años anteriores y la música estará a cargo de ‘El Ideal’ con Carlos David y el gran cierre para el baile familiar con los legendarios Los Charros».

El valor de la entrada es económico, a solo $3000 pesos, y menores de 12 años no abonarán. Vale aclarar que no se podrá ingresar al predio con alimentos, bebidas ni espuma.