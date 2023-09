Histórico: Correo Argentino emitió un sello postal en homenaje a Cañuelas.

Compartir

Este miércoles se presentó oficialmente un entero postal filatélico especial en honor al partido de Cañuelas. La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó el acto de presentación en el Salón Manuel Belgrano del HCD, junto a la presidenta del Correo Oficial de la República Argentina, Vanesa Piesciorovski.

También estuvieron presentes la vicepresidenta de Correo Argentino Gladys Pestillo, la diputada nacional Mónica Litza, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, la presidenta del Concejo Deliberante Margarita Trejo, funcionarios municipales, y representantes de instituciones intermedias.

El diseño del entero postal fue realizado por el equipo de Filatelia del Correo Argentino, mostrando en el frente y en el sello la icónica imagen del pote de dulce de leche utilizado a principios del siglo XX por la empresa láctea «La Martona», originaria de la Ciudad de Cañuelas, la primera en producir este alimento a gran escala. También se observa una planta de cañuelas, además de los logotipos de Correo Argentino y la Municipalidad de Cañuelas, todo adornado con detalles en tinta metalizada plata.

En el dorso, diversas fotografías representan las actividades y lugares emblemáticos del municipio, como un partido de polo, la localidad de Uribelarrea, el Mercado Agroganadero de Cañuelas (ex Mercado de Liniers) y la cúpula de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, patrona de la ciudad. Esta emisión postal tiene una tirada de 3 mil ejemplares y ya está disponible en sucursales filatélicas de Correo Argentino y en la E-tienda en www.correoargentino.com.ar .

Al momento de tomar la palabra, la intendenta Marisa Fassi expresó su gratitud y orgullo por contar con la presidenta del Correo Argentino y vicepresidenta en el Correo Argentino, resaltando el papel de las mujeres en la comunidad.

Además, la jefa comunal destacó la importancia de este hecho histórico para Cañuelas, y resaltó los hitos que se tuvieren cuenta para su confección, como La Martona y el primer dulce de leche, un producto icónico de la región, así como la relevancia del polo y el mercado agroganadero para la economía local y regional. “El Mercado es una de las inversiones privadas más importantes de la provincia de Buenos Aires, y nos permite potenciar a Cañuelas y a la región”, subrayó Marisa.

La intendenta agradeció el trabajo del equipo de Filatelia del Correo, y a los fotógrafos que cedieron gratuitamente las imágenes que componen la pieza: Germán Hergenrether, Crhistian Grosso, Adrián Monod y Jhonatan Argañaraz.

También destacó el crecimiento turístico de Cañuelas, especialmente en localidades como Uribelarrea. “Uribe, como le decimos nosotros, es uno de los pueblos turísticos que mayor crecimiento tuvo en la región. Y realmente no es fruto de la casualidad. Trabajamos muchísimo hace años con el gobierno provincial”, explicó Marisa.

Por su parte, la presidenta del Correo Oficial Vanesa Piesciorovski hizo énfasis en la importancia de la filatelia y cómo esta emisión postal se convierte en parte integral de colecciones filatélicas tanto a nivel nacional como internacional.

“La filatelia recorre el mundo, incrementa colecciones y por eso este entero postal va a formar parte de la filatelia argentina, y también va a formar parte de muchas colecciones filatelistas de todo el mundo”, aseguró Vanesa.

En ese sentido, Piesciorovski también subrayó la relevancia histórica y cultural de Cañuelas, y alentó a mantener las tradiciones, especialmente la escritura de cartas y el envío de mensajes escritos, para preservar la riqueza de nuestras palabras y conexiones humanas.

“Este volante filatélico no sólo explica el diseño sino explica la historia y, digamos, no sólo la historia sino la actualidad de Cañuelas. En Cañuelas como tierra de oportunidades”, sintetizó Vanesa.