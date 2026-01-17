Homicidio en Máximo Paz: dos patrulleros fueron incendiados tras la detención de los acusados.

Compartir

Un joven de 29 años fue asesinado este martes en la localidad de Máximo Paz, en un hecho que, según las primeras investigaciones, habría sido el resultado de un enfrentamiento intrafamiliar.

De acuerdo a información oficial a la que accedió CañuelasYa, tanto la víctima como los presuntos autores del homicidio habrían compartido un encuentro durante la noche previa al crimen. Con el avance de la investigación, personal policial logró identificar y detener a quienes serían los responsables del hecho.

Sin embargo, durante el operativo se produjeron graves incidentes. Un numeroso grupo de personas, presuntamente familiares y allegados a los involucrados, agredió a efectivos de la Policía. Si bien no se registraron heridos de gravedad entre el personal interviniente, el ataque derivó en la quema total de dos móviles oficiales.

Los vehículos destruidos fueron un Renault Logan modelo 2025, dominio AH446VW, y una camioneta Toyota Hilux año 2022, patente AF708NL, ambos pertenecientes al parque automotor destinado a tareas de seguridad.

Desde la Secretaría de Seguridad calificaron el accionar como “absolutamente injustificable” y manifestaron su repudio ante la agresión a los efectivos y la destrucción de bienes públicos, remarcando que se trata de recursos adquiridos con fondos provenientes de los contribuyentes para reforzar la seguridad ciudadana.

Asimismo, se informó que se espera que la Justicia avance con celeridad para identificar y sancionar a los responsables de los disturbios y de los daños ocasionados al patrimonio del Estado, mientras continúan las actuaciones judiciales por el homicidio.