Hoy Cañuelas celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen.

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La comunidad de Cañuelas vive hoy una de sus fechas más tradicionales con la celebración de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona de la ciudad.

Las actividades centrales comenzarán a las 14 horas con la tradicional procesión, que partirá desde la colectora del Pasaje Antonio Díaz y recorrerá la avenida Libertad hasta la Plaza San Martín.

A las 15 horas se celebrará la misa central en la parroquia, presidida por el párroco Federico Sosa junto al obispo de la diócesis. Finalizada la ceremonia religiosa, se realizará el tradicional desfile y saludo de los centros tradicionalistas, mientras que la parroquia ofrecerá un servicio de cantina a beneficio de la comunidad.

En el marco de esta celebración, hoy rige el día no laborable para la administración pública municipal y provincial, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso asueto judicial para los organismos con asiento en Cañuelas, por lo que durante la jornada se suspenden los términos procesales.

Como cada 16 de julio, vecinos y fieles se reúnen para rendir homenaje a la patrona de la ciudad en una jornada que combina la tradición religiosa, el encuentro comunitario y las costumbres que forman parte de la identidad cañuelense.