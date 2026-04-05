Huevos de chocolate y tradición: por qué se regalan en Pascuas y cómo se vive en Cañuelas.

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La costumbre de regalar huevos de chocolate tiene raíces milenarias vinculadas a la vida y la renovación. En Cañuelas, la tradición se mantiene viva cada año con encuentros familiares, propuestas locales y celebraciones que combinan lo religioso con lo cultural.

Por: @oscarhh10

Cada año, la llegada de las Pascuas trae consigo una de las tradiciones más esperadas, especialmente por los más chicos: los huevos de chocolate. Sin embargo, detrás de este gesto tan cotidiano existe una historia mucho más profunda que atraviesa siglos y culturas.

El origen del huevo como símbolo se remonta a tiempos ancestrales, cuando distintas civilizaciones lo asociaban con la fertilidad, el renacimiento y el comienzo de una nueva vida. En el hemisferio norte, estas celebraciones coincidían con la llegada de la primavera, una etapa marcada por la renovación de la naturaleza.

Con el avance del cristianismo, esta simbología fue adoptada y resignificada en el marco de la Pascua, que coincide con la celebración de la resurrección de Jesucristo, uno de los hechos centrales de la fe cristiana. De este modo, el huevo pasó a representar la vida que vence a la muerte, consolidándose como un emblema central de la celebración.

Durante la Edad Media, era habitual regalar huevos de gallina hervidos y decorados a mano. Las familias los pintaban con colores vivos y los compartían como símbolo de alegría y esperanza. Con el paso del tiempo, esta tradición evolucionó hasta transformarse en los actuales huevos de chocolate, que comenzaron a popularizarse en Europa a partir del siglo XIX con el desarrollo de la industria chocolatera.

En la actualidad, la costumbre no solo se mantiene, sino que se reinventa año tras año. En Cañuelas, vecinos y vecinas continúan celebrando Pascuas con reuniones familiares, intercambio de huevos y actividades que incluyen ferias, propuestas gastronómicas y espacios recreativos para los más chicos.

Además, distintos comercios locales y emprendedores del distrito aprovechan la fecha para ofrecer producciones artesanales, consolidando una tradición que también impulsa la economía regional. Desde chocolaterías hasta ferias barriales, la oferta se multiplica y refuerza el carácter comunitario de la celebración.

Más allá del chocolate, Pascuas sigue siendo una fecha cargada de significado. En iglesias y espacios comunitarios de Cañuelas, se desarrollan celebraciones religiosas que invitan a la reflexión, manteniendo vivo el sentido original de la conmemoración.

Así, entre lo simbólico, lo religioso y lo cultural, la tradición de regalar huevos continúa vigente, adaptándose a los tiempos pero sin perder su esencia: celebrar la vida, el encuentro y la renovación.