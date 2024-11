Instituto Cultural Cañuelas: Los talleres tuvieron su gran muestra anual.

Compartir

Durante dos dias y como cierre del año 2024, enmarcado en los 10 años desde su creación, se llevó a cabo entre el pasado viernes y el sabado, la muestra anual del Instituto Cultural Cañuelas que lleva adelante la Municipalidad de Cañuelas. En la sede de Del Carmen 664 vieron el gran despliegue de profesores y alumnos de las distintas disciplinas artísticas y talleres que se desarrolló en el patio del Insti y en el escenario «Luis Balbo». En la jornada del viernes 22 se pudo apreciar a clase abierta de Yoga de Silvina Di Leo, la muestra de teclado de Vanesa Viola.

Por: Oscar Heredia.

Mientras que en el patio se presentaron Agrupaciones Corales, bajo la conducción del profesor Joaquín Errandonea, el Ballet de Niños con los profes Gabriela Aguirre Marci Salinas, también se realizó la clase abierta de tela y acrobacia que dirige Luis Lescano y el taller de Sikus de Claudia Burgos. Llegando al cierre de la primera jornada se hizo presente el taller folklore adultos, de Mirta Carmona Carlos Aguirre; el ensamble de mujeres de Paulina Salazar y finalizando con el ensamble de rock a cargo de Jonathan Burgos. Por su parte en la segunda y ultima jornada de la Muestra, el sabado 23, se presentó el taller folklore de Niños Uribe, que dirigen Nancy Bertotti y Viviana de los Santos. Luego estuvo la clase abierta de batería de Chechi Valdes, también el ensamble de percusion con el Chango Ibarra Raúl Gutta al frente. A la hora de las danzas de hizo presente el ballet Santa Rosa de Luis Delgado y Susana Gusmán, para luego darle lugar al ensamble de folklore con el Chango Ibarra. También bailaron «Pasión Folklórica» que dirige Belén Galleotti, luego tuvo su lugar percusión urbana de Dani Figueroa y el ensamble Ruta 3 de Juan Fracchi. En la parte final de la jornada sabatina se hizo presente el ensamble de tango de Juan Fracchi.

En simultáneo durante los dos días se pudo apreciar la muestra de artes visuales, artesanías y más en las diferentes salas y patio. Estuvieron escultura y pintura de Francisca Verd; artes plásticas de Victoria López; artesanías en madera de Diego Ramírez; marroquinería de Miguel Silvestri; artesanías con reciclado de Graciela Perales; danzas urbanas de Ailin Acosta y guitarra de Julián Farias. Sonido a cargo de Choco y Cuchi.

«CHANGO» Y GALLEOTTI

Cabe mencionar que el 9 de julio pasado se celebraron 10 años desde la creación del Instituto Cultural Cañuelas, en este sentido en dialogo con cañuelasya.com el «chango» Ibarra expresó «muy contento porque estoy desde los inicios, desde que se inauguró el insti yo creo que a los dos meses ya estaba dando clases y tengo la suerte de poder desarrollar ideas como lo es el ensamble de percusión, el ensamble de folklore, como el de cumbia, me parece que es sumamente necesario porer encarar la educación y el encuentro a partir de la cultura». Sobre el significado de que Cañuelas cuente con este Instituto Cultural indicó «en Cañuelas, en toda la Provincia de Buenos Aires y el País, hay muy pocos espacios que encaran la educación cultural desde este lugar gratuito, participativo a todo aquel que quiera formar parte de los proyectos colectivos o clases, asi que es importante que exista el Instituto Cultural, que exista de esta manera y la verdad que es un modelo a seguir». Al ser consultado sobre su visión de la cultura a nivel País y la baja del apoyo al mismo, comentó «por eso uno rescata el valor del Instituto Cultural, la verdad que está muy duro todo, tengo la suerte de recorrer distintos puntos del País y ver que Uno no hay espacios y Otra es que se ha acotado tanto que bueno… o la gente no tiene un mango para salir a pagar una entrada o no tiene ganas, por eso resalto que existan espacios como este ante la realidad que estamos viviendo». Por otra parte la profesora de «pasión folklorica» Belén Galleotti, quien se integró al Insti hace pocos meses, también se expresó «hace muy poquito que estoy y la verdad que a mí me encanta estar, mas allá del taller compartimos historias, momentos, para mi es super importante». Asimismo comentó «que exista el arte en general tiene mucha importancia, es lo que le da cierta ternura y amabilidad al ser humano, me encanta que estas propuestas estén en Cañuelas y ojalá esto se mantenga por siempre».