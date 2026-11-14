Javier Rodríguez: “El dulce de leche es el producto más rico del mundo y parte de nuestra identidad”.

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Durante la XXV Fiesta Provincial del Dulce de Leche en Cañuelas, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense destacó el valor de este producto como símbolo de identidad argentina y puso en primer plano el trabajo de los productores, las pequeñas empresas y toda la cadena láctea. También resaltó la participación récord de casi 90 muestras en el concurso provincial y la importancia de acompañar al sector en un contexto económico complejo.

En el marco de la XXV Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en el predio municipal de exposiciones de Cañuelas, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, destacó la importancia de esta celebración como un espacio de reconocimiento a la producción, el trabajo y la identidad bonaerense.

“El dulce de leche es el producto más rico del mundo y, por supuesto, también es identidad. Es identidad argentina, es identidad bonaerense. Es una identidad que nos une”, expresó Rodríguez durante la apertura del tradicional encuentro, que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, la intendenta Marisa Fassi y la jefa de Asesores del Gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez.

El ministro remarcó que la fiesta representa mucho más que la celebración de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía nacional, ya que permite visibilizar el esfuerzo de quienes forman parte de toda la cadena productiva.

“Festejamos que atrás de cada frasco de dulce de leche hay producción y hay trabajo. Hay un tambero, una tambera, un empresario, una empresaria, una PUPAA, un trabajador y una trabajadora. Por eso, esta fiesta no es solamente la celebración de un producto: es la celebración de la producción y del trabajo”, sostuvo.

Récord de participación en el Concurso Provincial del Dulce de Leche

Uno de los aspectos destacados por Rodríguez fue el crecimiento del Concurso Provincial del Dulce de Leche, organizado conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Agrario y la Municipalidad de Cañuelas, que este año alcanzó una participación récord de casi 90 muestras.

La competencia reúne elaboraciones de distintas regiones bonaerenses y contempla categorías de dulce de leche familiar, repostero, productos saborizados y pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales (PUPAA).

Las muestras son evaluadas a ciegas por un jurado técnico especializado, mediante un procedimiento que incluye instancias individuales y una evaluación final consensuada. Además, los visitantes tienen la posibilidad de participar en una votación para elegir su dulce de leche favorito.

Rodríguez destacó que el concurso no se limita a reconocer a los mejores productos, sino que también constituye una herramienta para mejorar la calidad de las elaboraciones.

“Estamos seguros de que es una tarea fundamental para que los productores y las productoras tengan una devolución, conozcan la calidad y puedan seguir apostando por mejorar sus productos. Es una manera también de acompañar la producción y el trabajo”, señaló.

En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof también valoró el trabajo técnico que se realiza durante la competencia y explicó que cada participante recibe una devolución que le permite identificar oportunidades de mejora, independientemente del resultado obtenido.

El acompañamiento a los pequeños productores

Durante su intervención, Javier Rodríguez puso especial énfasis en la importancia de fortalecer a las pequeñas unidades productivas y generar herramientas que permitan ampliar sus posibilidades de crecimiento y comercialización.

Según los datos expuestos por el ministro, en la provincia de Buenos Aires existen más de 200 empresas dedicadas a la elaboración de dulce de leche, de las cuales el 16% corresponde a pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales.

Frente a esta realidad, destacó las políticas provinciales orientadas a facilitar la formalización de emprendimientos, brindar capacitaciones, promover líneas de financiamiento y acompañar la participación de productores en rondas de negocios nacionales e internacionales.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran los programas de asistencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y las alternativas de financiamiento a través del Banco Provincia.

El objetivo, según explicó, es generar condiciones para que los pequeños emprendimientos puedan mejorar sus procesos productivos, acceder a nuevos mercados y consolidar sus actividades.

La preocupación por la situación de la actividad láctea

Otro de los temas abordados por el ministro fue la situación económica que atraviesa el sector lácteo argentino, particularmente por la caída del consumo y las dificultades que enfrentan los establecimientos productivos.

Rodríguez señaló que el consumo de leche se encuentra por debajo de los niveles registrados hace dos años y afirmó que, desde noviembre de 2023, cerraron más de 1.250 tambos en el país, sobre un universo aproximado de 10.000 establecimientos.

“Cuando hablamos de un tambo que cierra, no estamos hablando solamente de una unidad productiva que deja de producir leche. Estamos hablando de productores y productoras, de familias, de trabajo y de arraigo. Por eso también es importante mirar qué pasa con la cantidad de productores”, afirmó.

En ese contexto, el funcionario cuestionó la orientación de las políticas económicas nacionales y defendió el acompañamiento estatal a las actividades productivas.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno bonaerense busca fortalecer la producción, el empleo y las economías regionales mediante herramientas de financiamiento, asistencia técnica y promoción comercial.

Una oportunidad para impulsar la producción bonaerense

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche también representa una oportunidad para que productores y emprendedores puedan dar a conocer sus elaboraciones, establecer contactos comerciales y ampliar sus posibilidades de venta.

En ese marco, Rodríguez destacó la importancia de las ferias y exposiciones como espacios que vinculan directamente a quienes producen con los consumidores.

La celebración se desarrolla junto con Expo Cañuelas, que reúne a empresas, comercios, productores, artesanos y emprendimientos locales, además de ofrecer propuestas gastronómicas, espectáculos y actividades para toda la familia.

Durante el encuentro también se hizo referencia a las posibilidades de internacionalización de los productos bonaerenses, particularmente a partir de la participación de elaboradores de dulce de leche en ferias comerciales en China.

El acceso a nuevos mercados constituye uno de los desafíos para el sector, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan incrementar su producción y ampliar sus canales de comercialización.

Una celebración de la identidad, la producción y el trabajo

En el cierre de su intervención, Javier Rodríguez volvió a destacar el significado de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche para Cañuelas y para toda la provincia de Buenos Aires.

El ministro señaló que este tipo de encuentros permiten reconocer el esfuerzo de los productores, promover el turismo, generar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre las comunidades.

“Esta fiesta sirve para los emprendedores, sirve para toda la comunidad. Fomenta el turismo y las distintas actividades, pero sobre todo fortalece la comunidad local. Estamos celebrando el trabajo y fortaleciendo nuestras comunidades”, concluyó.