Jorge Marelli: «las cosas malas no comenzaron el 10 de diciembre».

Durante muchos años integró el cuerpo deliberativo de Cañuelas, fue sindicalista y Peronista de toda la vida. Hablamos de Jorge Marelli. Primero nos abrió la puerta de su casa su esposa Mirta y nos entrevistamos con Marelli. En un extenso diálogo con Cañuelasya.com esto nos expresó.

Por: Oscar Heredia.

¿Qué opina del Peronismo hoy?

El enemigo de izquierda y de derecha, porque nosotros somos la tercera posición, no somos de centro tampoco… Perón nos representaba con un envudo al revés (la boca ancha hacia abajo) podía entrar cualquiera de izquierda, derecha o de centro, pero eso sí…después tienen que salir todos por el pico. En esa pelea quedamos un poco en el medio y éramos demasiado poderosos, tanto de un lado como del otro querian destruirnos. Y hoy lo veo realmente muy mal, porque deberíamos haber hecho una sola lista para tratar de juntarnos. De esta manera nos estamos dividiendo más, el Peronismo es muy duro en las internas. El que gana conduce dice Perón, el que pierde acepta, pero acá no… acá el que gana conduce y el que pierde juega en contra. Acá nos ha pasado en el mismo Cañuelas, hemos ganado la interna y los que perdieron jugaron en contra. Un día lo hablamos con el flaco Arrieta a eso y coincidimos en eso que las internas en el Peronismo son muy duras. Dejan resabios, es lo que está pasando acá, tenemos al Peronismo divididos en ocho mil pedazos. Lo que tenemos que hacer es algo para tratar de juntarnos… Faltó capacidad, no digo que Cristina o Quintela no lo tengan, faltó capacidad de negociación. Tenían que haber cedido cada uno para poder integrar, eso hubiera sido un ejemplo extraordinario… Porque así muchachos, con el Peronismo no vamos a ningún lado, dejémonos de joder y vayamos todos juntos.

¿Por eso ganó Milei?

Si.si. El Peronismo ya viene dividido hace bastante, pero el gobierno tampoco fue bueno. Las cosas malas no comenzaron el 10 de diciembre, venía mal de antes. Y el resultado del gobierno nuestro (Alberto-Cristina) fue Milei, o sea que si medimos los hechos cómo dice Perón por los resultados, no fue un buen resultado. Lógicamente la gente desesperada así no podía seguir, veníamos mal. Para mí el Peronismo es Peronismo, no hay Peronismo Cristinista o Peronismo Kirchnerista…si se hubieran hecho las cosas como Perón decía el resultado era otro. Tendrían que haberse tirado de los pelos… Cómo acá cuando yo era concejal, nos tiramos con todo con Tito Pérez y al otro día nos sentamos a tomar café porque decíamos como arreglamos esto en función de la gente.

¿Cómo vivió las votaciones del Congreso contra los jubilados y las universidades?

Lo que pasa es que la gente buscó un cambio, estábamos gobernando mal… Y claro de guatemala cayó en guatepeor. El pueblo como siempre tenía razón, quería un cambio pero el cambio lo hicieron al revés. Cómo se explica que un diputado vote blanco y después vote negro, el mismo Milei votó que se eliminen el impuesto a las ganancias y ahora lo puso de nuevo. La evaluación que vos tenés que hacer si esto le hace bien a la gente o le hace mal, todos los pasos que vas a dar son a favor o en contra.

¿Como Peronista que opinión le merece el rol del radicalismo en estos últimos años?

Lamentablemente el enemigo de ambos los destruyó también a ellos. El radicalismo también está desparramado y esto sabes cuando arranca… en el 73 cuando Perón iba a la 3ra presidencia y habla con Balbín. El mismo Balbín dijo en un momento «Isabelita me dijo que soy el único radical peronista»… Estaba todo de acuerdo para que la fórmula fuera Perón – Balbín, vos te imaginas si hubiera salido así teníamos el 80% del País!. Pero la conversión radical no quiso y la formula fue Peron – Isabelita.

¿A nivel local cómo observa la gestión de Marisa Fassi y Arrieta antes?

La verdad que la veo muy bien. El flaco muy capaz, inteligente. No hablo como amigo, sino como habitante de Cañuelas, muy inteligentes y capaces, lo están demostrando ahora él diputado del Parlasur. Y Marisa progresó muchísimo porque arrancó de piba y se haciendo en el camino, con la compañía del flaco siempre. Marisa tiene que ganar las elecciones caminando porque las cosas que se han hecho durante su gobierno no se hizo nunca. Y del radicalismo el mejor gobierno fue el de «el potro» Domínguez, era calentón y sabemos eso. Nos enfrentamos en el 84 (yo no iba como candidato a intendente) e hicimos un terrible acto en la cancha de Cañuelas y perdimos, pero debemos reconocer que hizo un buen gobierno. El Potro tenía lo que hoy no tienen muchos gobernantes … Caminar la calle.

¿Y que espera del futuro?

A veces doy charlas a los compañeros y les digo …nos hemos alejado del Peronismo, cuánto más nos alejemos más nos va a costar volver y vamos a tener que volver porque los trabajadores no tenemos otro camino. Lamentablemente todo lo contrario de lo que está pasando ahora, lo que nosotros necesitamos es el gobierno Peronista sobre todo los trabajadores. Los trabajadores con Perón tuvieron trabajo, salud, educación, alimentación y estaban contentos. Cuando te tratan bien, cuando tenés buen sueldo vas a laburar contento. Perón dice «no se puede renunciar a la lucha porque la vida es lucha»… El que se levanta a las 3 de la mañana para ir a trabajar está luchando con la vida porque la vida es lucha.

¿El tema de la pobreza y eso que dice Milei de que no hay plata, que opina?

Si vos haces una repartija más equitativa… No pretendemos ser todos iguales.. habrá alguno que seguirá tendiendo pero el laburante tiene que tener, porque es quien produce la riqueza de un País. El empresario pone la plata, está tranquilo con sus papeles, pero el laburante pone el lomo. Por eso tenemos los niveles de pobreza de hoy en un País de las vacas. Está muy mal la distribución de la riqueza y de las ganancias.

¿Los sindicatos también están divididos?

Metiste el dedo en la yaga… porque por ahí voy a decir algunas que no quiero decir, pero en general (no marco a nadie en particular) ha habido también una degradación. Antes hacías bien, era un bien para la gente…. Hacías mal y era mal, así que no había que hacer macanas. Hoy en día no, se han invertido las cosas, primero yo y después los demás. Entonces ha habido una degradación moral muy grande… Yo me crié a las orillas del Paraná y allá tenemos un dicho que dice «el pescado se pudre por la cabeza», lamentablemente la cosa viene de arriba para abajo.

¿A quien quisiera de candidato/a en 2027 a la presidencia?

Hoy no tengo a nadie a quien definir. Espero que el presidente sea el que nos saque del pozo en el que estamos y para sacarnos del pozo en el que estamos hay que hacer Peronismo, no hay otra forma. No veo a nadie. Cristina tiene su Peronismo, una mujer inteligente, todo lo que quiera, pero no es de peronismo – Kirchnerista ó Kirchnerista – Peronista… No! El Kirchnerismo tiene que ser una agrupación dentro del Peronismo. El Peronismo está por encima de todo. Si hoy fueran las elecciones voto en blanco arriba, acá voto a Marisa y Gustavo