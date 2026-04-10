Jornada de festejos por el Aberri Eguna en Cañuelas

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Este sábado 11 de abril se llevará a cabo una nueva edición del “Aberri Eguna”, Día de la Patria Vasca, en su 18ª celebración en Cañuelas. La jornada tendrá como epicentro la sede del Centro Vasco Denak Bat (Del Carmen 446), extendiéndose también sobre la calle Del Carmen —entre Brandsen y Lara— y con un escenario montado en la plaza San Martín para las presentaciones de danzas.

Por: @oscarhh10

El evento marcará el inicio de las actividades de la colectividad vasca en la ciudad, con una fuerte presencia cultural y la realización del tradicional Encuentro de Dantzaris, que convocará a delegaciones de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con CañuelasYa.com, la presidenta de la institución, María José Oyharzabal, destacó: “El Aberri Eguna es la celebración del Día de la Patria Vasca que en Euskal Herria se festeja el Domingo de Ramos, y nosotros desde hace 18 años en nuestro Centro Vasco hemos tomado este festejo, al que sumamos el encuentro regional de dantzaris, siendo una fecha especial ya que es algo esperado por las otras Euskal Etxea para venir a participar”.

Además, agregó: “Durante la tarde tenemos previsto disponer sobre la calle Del Carmen distintos emprendimientos con impronta vasca: habrá trabajos textiles, en cerámica y recuerdos para regalar. Sobre el cierre, se podrán disfrutar comidas típicas vascas y este año nos estará acompañando la sidra Txapela”.

El programa de actividades será el siguiente:

De 9 a 13 y de 15 a 18: campeonato relámpago de Mus (inscripción $25.000, incluye almuerzo).

16:00: exhibición de pelota paleta en el trinquete del Cañuelas Fútbol Club (Lara y 25 de Mayo).

17:00: encuentro de coros en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

19:30: tamborrada, kalejira y exhibición de danzas desde el Centro Vasco hacia la plaza San Martín.

20:00: encuentro de danzas en la plaza San Martín.

Desde la organización recordaron que todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Quienes deseen participar del almuerzo podrán adquirir la tarjeta con un valor de $25.000.

Se espera la llegada de delegaciones provenientes de La Plata, Mar del Plata, Capital Federal, Chivilcoy, Chascomús, Maipú, Chacabuco, Junín, General Rodríguez, Saladillo y Ayacucho, en una jornada que promete celebrar con identidad, tradición y encuentro comunitario.