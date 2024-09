Jornada en el Parque Industrial: Importante convocatoria a empresas.

Compartir

Este viernes 6 de setiembre se desarrollará, en el SUM del Parque Industrial Cañuelas, una charla dirigida a empresas.

El eje de la jornada será «Hacia una energía eficiente: beneficios, estrategias y redes de aprendizaje». El mismo es llevado adelante por la municipalidad de Cañuelas a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Desde Cañuelasya.com tomamos contacto con Cecilia Carnevali, integrante del INTI, quien nos expresó «la charla está orientada a empresas, la idea es crear una red de eficiencia energética que sea colaborativa entre las diferentes empresas por eso se pensó en hacerla en el Parque Industrial», a lo que agregó «para que puedan colaborar con sus experiencias y ver cómo tener un consumo energético mas responsable». Si bien la jornada está orientada a los directivos de las empresas no se descarta que se sumen trabajadores de las mismas. Al ser consultada sobre si solo pueden asistir empresas que están en el PIC, Cecilia indicó»se pensó en el Parque Industrial porque ahí se focalizan muchas empresas pero obviamente que pueden asistir todas las empresas del distrito». Con respecto a eficiencias energeticas, Carnevali indicó»en la Argentina tenemos una matriz energética que básicamente el principal consumo es el gas natural de pozo y el petróleo, y hay otro tipos de energías que se podrían utilizar y no se utilizan», agregando «las energías que se utilizan son no renovables, contaminan un poco y hay energías mas limpias, asi que la idea es ver nuevas formas de energía y ver tambien como aprovechar la energia que tenemos». Con respecto al uso de las energías, la trabajadora del INTI expresó» la idea es dar pautas, herramientas y hacer capacitaciones a empresas de cómo ser más eficientes con el consumo de la energía». Para la charla del próximo viernes se espera contar con una buena cantidad de empresas del distrito y se piensa en tocar también otro tipo de energías como lo son la energía eólica y solar. Cabe mencionar que la profesional que brindará dicha charla será Daiana Borelli integrante del INTI y quien es Jefa de Ingeniería y Proyectos Energéticos (Dirección Técnica de Eficiencia Energética). Los interesados en formar parte del encuentro deberán contactarse con la Secretaria de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Cañuelas, que se ubica en San Martín 497, comunicándose por wasap al 2226-483385 o por mail a desarrolloproductivo@canuelas.gob.ar. Importante la acreditación previa.