JUEGOS BONAERENSES 2023: «LLEGÓ LA PRIMERA MEDALLA PARA CAÑUELAS».

Este domingo, en el segundo día de competencias de los juegos, el cañuelense Simón Barbieri consiguió la presea de bronce en atletismo. Fue en la categoría PC 37 sub 15, que se desarrolló en la pista atlética «Justo Román» de Mar del Plata en los 100 mts..

Su entrenador Giovanni Rizzi comentó que «Simón entrena hace casi 2 años con nuestro equipo Cañuelas Run, es su primera vez en Mar del Plata». Asimismo mencionó que «él es muy ansioso, pero es muy bueno y cariñoso» y agregó «tiene muchas ganas de entrenar y estoy contento por él, por la familia y por Cañuelas». Por último dijo «esperemos que vengan más medallas «. El cañuelense Barbieri concurre al Departamento de Aplicación de nuestra ciudad.

LOS TRIUNFOS DEL DÍA

Siguiendo con las actividades deportivas Cañuelas ganó en Cestoball 3×3 femenino por 36-0 a Campana. El beach voley sub 16 femenino superó a sus pares de Merlo por 2-0. También en mujeres, el tenis de mesa sub 14 de Cañuelas le ganó 3-0 a Berazategui y en la misma disciplina pero en sub 16 femenino triunfó 3-0 ante La Matanza.

El pádel de cañuelenses sub 14 masculino superó a sus pares de Gral. San Martín, ya que este último no se presentó. También en pádel pero el Universitario le ganó un reñido partido a Arenales por 6-1, 6-7 y 10-4. En cancha de Peñarol el básquet 3×3 sub 18 de Cañuelas superó ampliamente a Ameghino 21-1. Las chicas del básquet sub 15 cañuelense vencieron a Gral. San Martín 42-12, en cancha de Once Unidos. El fútbol tenis sub18 femenino le ganó a La Plata por 2-0. Mientras que el tenis Universitario aplastó a Moreno 4-1 y 4-0.

Ya en horas de la tarde, en playa Varese el beach voley universitario, de caballeros, Cañuelas venció a Lamadrid 2-0. El femenino de beach voley sub 18 triunfo por sobre Gral. Belgrano por 2-0. Por último, en la sede deportiva de Banco Provincia, el handball sub 18 femenino de Cañuelas ganó 21-5 a Bahía Blanca.



ADULTOS MAYORES

En este segmento los cañuelenses tuvieron estos resultados: Tenis de mesa, Cañuelas ganó 3 a 0 a Tres Arroyos, padel femenino ganó 2-0 a Hurlingham, Roberto Iglesias y Mirta Nievas corrieron la prueba de 10k logrando una marca de 1:04’10» y 1:26’30» respectivamente. También compitieron Mirta Zúñiga y Carlos Aguirre en Danza Folclore.