Juegos Bonaerenses 2026: Cañuelas sumó cinco medallas y avanzó a semifinales en fútbol y beach vóley.

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La delegación de Cañuelas continúa destacándose en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026. Durante la jornada del jueves 22 de octubre, los representantes locales conquistaron una medalla de oro, tres de plata y una de bronce en distintas disciplinas. Además, los equipos de fútbol 11 y beach vóley consiguieron importantes victorias que les permitieron avanzar a las semifinales.

Cañuelas sigue sumando logros en los Juegos Bonaerenses 2026, con una destacada participación de deportistas individuales y equipos que representan al distrito en distintas categorías. La jornada del jueves dejó un balance positivo, con nuevas medallas, clasificaciones a instancias decisivas y actuaciones que reflejan el trabajo de las instituciones deportivas y educativas de la comunidad.

Oro en atletismo adaptado y medallas en taekwondo, ajedrez, mus y tenis

Una de las grandes protagonistas de la jornada fue Maitena Pedrozo Silva, representante de la Escuela Secundaria N° 8, quien conquistó la medalla de oro en salto en largo T34, correspondiente a la categoría Sub 15 de atletismo adaptado.

En taekwondo, Martín Insaurralde, de la Escuela SABOM de Máximo Paz, alcanzó el subcampeonato en la modalidad formas y se quedó con la medalla de plata, sumando un nuevo reconocimiento para el deporte local.

Otra actuación destacada fue la de Sergio Matus, quien obtuvo la medalla de plata en ajedrez. En su primera participación en los Juegos Bonaerenses, y sin contar con ranking Elo previo, logró subir al podio tras cerrar su participación con dos triunfos.

También consiguieron la medalla de plata José Fazenda de Jesús y Eduardo Makuch, representantes de Cañuelas en la disciplina mus. La dupla superó a La Matanza en semifinales y disputó la final frente a Salliqueló, donde terminó en el segundo puesto.

En tenis femenino, María de la Paz Pratti y Analía Gioyosa obtuvieron la medalla de bronce. Las representantes locales habían finalizado primeras en la zona A, luego de superar por 2 a 1 a Florentino Ameghino, pero cayeron en semifinales frente a Avellaneda por 2 a 0.

Fútbol y beach vóley: Cañuelas se metió en semifinales

Los deportes por equipos también aportaron resultados importantes para la delegación.

En fútbol 11 masculino Sub 16, el equipo del Cañuelas Fútbol Club (CFC) consiguió una contundente victoria por 3 a 0 frente a Chascomús, resultado que le permitió clasificarse a las semifinales del certamen.

En beach vóley, el conjunto masculino Sub 14 logró avanzar a semifinales después de vencer por 2 a 1 a Villa Gesell.

Por su parte, el equipo de la categoría libre Sub 18 también consiguió una importante victoria al superar por 2 a 0 a Moreno.

En vóley masculino Sub 16, el equipo de Silos se impuso por 2 a 0 frente a Adolfo Alsina, mientras que en cesto 3×3 masculino Sub 18, los representantes del Colegio IMEI derrotaron a San Fernando por 57 a 32 y posteriormente cayeron ante La Plata por un ajustado 16 a 14.

Buenas actuaciones en atletismo y otras disciplinas

En atletismo, Lorenzo Abdo, del Colegio Estrada, logró clasificarse a la final de los 100 metros llanos en la categoría Sub 18, manteniendo las expectativas de sumar nuevos resultados destacados.

En la competencia Bonaerenses en Carrera, Mirta Domínguez finalizó en el puesto 11 de los 10 kilómetros, con un tiempo de 53 minutos y 44 segundos. En la misma distancia, Roberto Iglesias concluyó en la posición 95, con un registro de 1 hora, 12 minutos y 43 segundos.

En pesca, Alberto Porciel terminó en el sexto puesto de la clasificación general, luego de tres jornadas de competencia en las que consiguió un total de 13 piezas.

Por su parte, Dino Truglia, del Colegio Estrada, alcanzó el décimo puesto en lanzamiento de disco Sub 16, mientras que Julia Olivera Della Torre logró ubicarse entre las diez mejores competidoras de atletismo femenino Sub 16.

En gimnasia artística Sub 12, el equipo del Cañuelas Fútbol Club finalizó en la posición 12.

Participación en básquet y tenis de mesa

La delegación también tuvo actividad en otras disciplinas, con encuentros exigentes frente a representantes de distintos municipios bonaerenses.

En básquet femenino Sub 17 libre, Cañuelas cayó frente a Bahía Blanca por 55 a 43, mientras que el conjunto Sub 14 del Colegio IMEI perdió por 59 a 46 ante Berisso.

En tenis de mesa Sub 18, Valentina Fazio protagonizó un encuentro muy parejo frente a Hurlingham, que terminó con una derrota por 3 a 2. En tanto, Horacio Aragona concluyó tercero en su grupo.

Cañuelas continúa dejando su huella en los Juegos Bonaerenses

Con cinco nuevas medallas y clasificaciones a instancias decisivas, la delegación cañuelense continúa demostrando su protagonismo en la competencia provincial.

Los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo de los deportistas, el acompañamiento de sus entrenadores y el trabajo que desarrollan las escuelas, clubes e instituciones del distrito.

La participación de Cañuelas en los Juegos Bonaerenses 2026 sigue adelante, con nuevas competencias por disputar y la expectativa de ampliar el medallero local en las jornadas finales.