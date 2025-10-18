ACTUALIDAD ULTIMAS NOTICIAS 

Juegos Bonaerenses: Cañuelas consigue más logros y medallas.

Compartir
En la anteúltima jornada de competencias, la delegación de Cañuelas continúa sumando resultados destacados y nuevas medallas en la mayoría de las disciplinas. Este viernes, los representantes locales obtuvieron dos nuevas preseas en las finales de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses que se desarrollan en Mar del Plata.

Los resultados del cuarto día fueron los siguientes:

Fútbol 11 Sub 16 masculino libre: triunfó 2 a 0 frente a Campana. El equipo clasificó a la final.

Medalla de oro: Morena Silva, en tenis de mesa Sub 18 femenino, tras imponerse 3 a 2 ante Lomas de Zamora.

Pádel Sub 18: victoria frente a Chascomús en semifinales por 4-6, 6-1 y 10-4.

Vóley Sub 13 mixto no federado (Escuela Don Bosco): clasificó a la final. (El equipo de General Belgrano fue descalificado por contar con tres jugadores federados).

Medalla de bronce: Cocineros Bonaerenses (Postre): participación destacada de María Cecilia Medina Ortigoza, representante de la categoría Libre Adultos Mayores.

Con más posibilidades de obtener nuevas medallas en el último día de competencia, Cañuelas continúa a paso firme en la competencia provincial más importante del año, que reúne a más de 30 mil finalistas de los 135 municipios bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata.

 
 
 
 

También te puede gustar

«Cuenta DNI»

0

Trágico suceso termina con la vida de un amigo vecino de Cañuelas.

0

Comunicado sobre Triquinosis: POSITIVA (20,05 L/gr de Trichinella spiralis).

0