Juegos Bonaerenses: Cañuelas consigue más logros y medallas.

Los resultados del cuarto día fueron los siguientes:

Fútbol 11 Sub 16 masculino libre: triunfó 2 a 0 frente a Campana. El equipo clasificó a la final.

Medalla de oro: Morena Silva, en tenis de mesa Sub 18 femenino, tras imponerse 3 a 2 ante Lomas de Zamora.

Pádel Sub 18: victoria frente a Chascomús en semifinales por 4-6, 6-1 y 10-4.

Vóley Sub 13 mixto no federado (Escuela Don Bosco): clasificó a la final. (El equipo de General Belgrano fue descalificado por contar con tres jugadores federados).

Medalla de bronce: Cocineros Bonaerenses (Postre): participación destacada de María Cecilia Medina Ortigoza, representante de la categoría Libre Adultos Mayores.

Con más posibilidades de obtener nuevas medallas en el último día de competencia, Cañuelas continúa a paso firme en la competencia provincial más importante del año, que reúne a más de 30 mil finalistas de los 135 municipios bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata.

