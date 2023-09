Juegos Bonaerenses: CAÑUELAS LOGRÓ DOS MEDALLAS MÁS EN LA PENÚLTIMA JORNADA.

Compartir

En la jornada de hoy martes, de los Juegos Bonaerenses 2023 en Mar del Plata. El cañuelense Bautista Plastina, en tenis de mesa sub 14 logró la presea de plata. Mientras que María Luz Lizarraga, se quedó con la medalla de bronce en tenis universitario. En lo que fue la participación de la penúltima jornada de la edición 32° de los Bonaerenses en la ciudad «feliz». El juvenil Plastina disputó dos partidos en el mismo día, en semifinal superó 3-1 a Coronel Moldes y en la final cayó 3-2 ante Julián Bordón de Tandil, en partidos jugados en Club River. En tanto Lizarraga tras perder la semifinal compartió la medalla de bronce con la representante de Tigre, todos los partidos jugados en el Club Náutico.

AVANZAN A LA FINAL

El básquet sub 15 femenino de Cañuelas accedió a la final de este miércoles tras ganarle, en cancha de Once Unidos, a Benito Juárez 48-20. Así se ganó el derecho a disputar el oro frente a Bahía Blanca. De caer frente a las bahienses se quedará con la medalla de plata.También en básquet, pero 3×3 sub 18, Cañuelas venció a Chivilcoy 21-5 y definirá en el mismo escenario de hoy (cancha de Peñarol) frente a Lomas de Zamora la medalla de oro.

En natación sub 18, Lorenzo Singler logró el cuarto puesto.

El beach voley universitario perdió la semifinal 2-1 ante Florencio Varela y este miércoles irá por el bronce.

El pádel Universitario masculino perdió y quedó en la cuarta posición. La gimnasia artística tuvo su participación en el Club Municipal Libertad.

Por último en golf Tomas Castellani se ubica 3ro y Paz Rivarola 5ta y seguirán compitiendo este miércoles.