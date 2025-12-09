JURARON LOS NUEVOS CONCEJALES Y FUERZA PATRIA VOLVIÓ A TENER MAYORÍA.

Compartir

En una sesión cargada de clima institucional y con el Salón Manuel Belgrano colmado, este lunes 8 juraron los nuevos integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas, consolidando un escenario político inédito: con la nueva composición, Fuerza Patria recuperó la mayoría y el quórum propio.

El recambio legislativo refleja el histórico triunfo obtenido por el oficialismo en las elecciones del 7 de septiembre, donde superó los 14 puntos de diferencia, sumó más de cinco mil votos de ventaja, ganó en todas las localidades del distrito y logró seis de las nueve bancas en disputa. Además, conquistó la totalidad de los lugares del Consejo Escolar, configurando la victoria más contundente para una elección legislativa en Cañuelas.

Con este ingreso, el Concejo queda conformado por un bloque oficialista de 10 ediles y una oposición encabezada por La Libertad Avanza, que, con tres nuevos concejales, alcanzará un bloque de seis miembros. Asumieron por Fuerza Patria: Pablo Domínguez, Valeria Ríos, Enrique Alcoba, Carolina Rasquetti, Fernando Abdo y Flavia Guardia. Por La Libertad Avanza prestaron juramento Orlando Bernasconi, Roxana Ruffo y Matías Delgado.

La jornada dejó además una particularidad política: por primera vez, tanto la UCR como el PRO quedarán representados por bancas unipersonales, a cargo de Claudia Pereteguy y Darío Morena, respectivamente.

Completan la integración del Cuerpo los concejales que continúan en funciones hasta 2027: Maximiliano Mazzanti —electo nuevamente como presidente del HCD—, Diana Barcia, Sandra Cardozo y Margarita Puentes por Fuerza Patria; y Bautista Augusto, Patricia Rolandelli y Valeria Medina por La Libertad Avanza. La vicepresidencia primera quedó a cargo de Flavia Guardia y la vicepresidencia segunda en manos de Marcelo Bernasconi.

Durante el acto también se reconoció a los ediles que finalizaron su mandato 2021–2025: María Ayelén Carrizo, Flavio Cid Menna, Juan Ángel Cruz, Flavia Guardia y María Elena Reimer (Unión por la Patria); Natalia Blasco (La Fuerza del Cambio–PRO); Leonardo Iturmendi y Silvia Corbalán (UCR); y Santiago Mac Goey (PRO).

La intendenta Marisa Fassi y el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta participaron de la ceremonia, entregaron distinciones a los concejales salientes y saludaron a los nuevos representantes del pueblo, en un cierre que marcó el inicio de una nueva etapa política en el Concejo Deliberante de Cañuelas.