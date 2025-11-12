Karting: Valentina Fernández sigue sumando experiencia.

Compartir

Cañuelas tiene una amplia historia con el deporte motor. Sin dudas, Juan Carlos Nesprías es su mayor exponente. Pero el caso de Valentina Fernández es particular: se inició en el karting con apenas 13 años, allá por 2021. Hoy, finalizando su quinta temporada, dialogó con CañuelasYa.com.

Por: @oscarhh10

–¿Ganaste hace pocos días en Marcos Paz?

–Sí, gané en la última fecha. Veníamos teniendo un fin de semana de muy mala suerte desde que entramos y ganar esa segunda final fue un significado de perseverancia.

–¿Cuál es la meta en el automotor?

–Hoy por hoy es hacer el curso de comisario deportivo, que lo arranco en marzo de 2026 en la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera). No me siento limitada en decir “quiero hacer esto o lo otro”, es como que lo que surja voy a ir fijándome… porque conozco mucha gente del ambiente y sé que las oportunidades se van a dar siempre.

–¿Cómo es el ambiente para vos, rodeada de hombres?

–Hoy no me siento ni atacada ni con ningún tipo de prejuicio como me sentía en un momento. Capaz que me acostumbré más a la idea de estar en una categoría y darme cuenta de la cantidad de gente con la que estoy corriendo y la edad que tienen. He aprendido a convivir con eso; los que no conviven son ellos conmigo (risas).

–¿Qué es lo más difícil a la hora de competir?

–Tengo la fluidez… porque nosotros entrenamos lo justo y necesario. Siempre que vamos a un circuito le tomo la mano el día anterior a la carrera. Se me hace mucho más sencillo el hecho de practicar los circuitos. Es difícil si no estás reedirigiéndote.

–¿Algo más que quieras agregar?

–Tengo mi página de Instagram, que es @vf.prensa. Cualquier sponsor que quiera ayudarnos será bienvenido. O bien se pueden comunicar al 2226-602615. Cualquier ayuda es muy apreciada. Y si alguien tiene alguna duda o quiere iniciarse en las carreras, estoy a disposición para orientarlos.