Katopodis recorrió junto a Marisa Fassi el avance de las obras en la Ruta 205.

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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó este sábado Cañuelas para recorrer, junto a la intendenta Marisa Fassi, el avance de las obras de repavimentación que se ejecutan sobre la Ruta Provincial 205.

Los trabajos, que lleva adelante la Dirección de Vialidad bonaerense, abarcan un tramo de 15,4 kilómetros, desde el puente sobre el arroyo El Gato hasta la Ruta Provincial Nº 6, atravesando los partidos de Ezeiza y Cañuelas. La intervención beneficiará a más de 280.000 habitantes y apunta a mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la región.

Durante la recorrida, Katopodis destacó la importancia de la obra y sostuvo: «Con la repavimentación de la Ruta Provincial 205 vamos a conectar Ezeiza con Cañuelas con más y mejor infraestructura para la circulación».

El funcionario explicó además que los trabajos incluyen la repavimentación de la calzada y las banquinas, la puesta en valor del sistema de iluminación, la construcción de nuevas dársenas para el transporte público y la instalación de refugios peatonales.

«Es más seguridad para quien viaja todos los días, es producción que llega mejor a destino, es tiempo que las familias ganan para su vida. La obra pública es exactamente eso: desarrollo y oportunidades que se reparten en el territorio», afirmó el ministro.

La obra también contempla la reconstrucción integral del puente sobre el arroyo Aguirre, la modernización de la semaforización y la colocación de nuevas barandas de defensa vehicular, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por la ruta.

Según se informó, esta intervención permitirá ordenar el flujo vehicular, separando el tránsito pesado e industrial del movimiento vecinal y escolar. Además de fortalecer la conectividad logística de la región, contribuirá a mejorar la competitividad de los sectores productivos bonaerenses mediante una infraestructura vial más segura y eficiente.

Tras la recorrida por la Ruta 205, Katopodis y Fassi visitaron el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) Nº 33, la Escuela Agraria de Cañuelas, una institución que forma parte de la modalidad de escuelas rurales de alternancia de la provincia de Buenos Aires, de la cual actualmente funcionan 36 establecimientos en todo el territorio bonaerense.